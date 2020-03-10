В Москве из-за коронавируса могут отменить международный автосалон

Московский международный автомобильный салон (ММАС), который проводится в столице по четным годам, может не состояться. Об этом 10 марта сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора выставки Петра Тутарашвили.

«В текущей ситуации всеобщей турбулентности глобальной цепочки производственно-экономических связей не представляется возможным делать какие-либо конкретные заявления. Надеюсь, что ясность наступит до конца весны», — заявил Тутарашвили.

Главной угрозой для автосалона, который должен состояться в Москве в августе–сентябре 2020 года, директор выставки назвал ситуацию с коронавирусом. По его словам, неопределенности добавляет продолжающееся снижение продаж на российском автомобильном рынке.

Коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует тяжелую пневмонию, появился в конце декабря в Ухане (Китай). По состоянию на 10 марта, инфекция распространилась более чем в 100 государствах.

Всего в мире, по данным на 10 марта, подтверждено 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случаев выздоровления. В Китае заболели 80 735 человек, а 3119 — умерли.

28 февраля сообщалось, что международный автосалон в Женеве, который должен был открыться 3 марта 2020 года, отменен из-за эпидемии коронавируса.