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В России сертифицировали новый кроссовер Exeed TXL

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Фото: Exeed
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На российском рынке появится новый кроссовер Exeed TXL, который является удлиненной на 85 мм версией «паркетника» Exeed TX. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано 10 марта в базе Росстандарта.

Длина новой модели составляет 4775 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1706 мм. Колесная база достигает 2800 мм.

Автомобиль будет оснащаться 190-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 л и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний или полный. Дорожный просвет составляет 160 мм.

В базовую комплектацию войдут кондиционер, центральный замок, передние подушки безопасности, электрический обогрев и привод наружных зеркал заднего вида, система мониторинга давления воздуха в шинах.

Опционально Exeed TXL можно оснастить люком с электрическим приводом, обогревом рулевого колеса, электроприводом передних сидений, боковыми подушками и шторками безопасности, камерой заднего вида и электрическим приводом задней двери.

Марка Exeed является премиальным суббрендом китайской автомобильной компании Chery.

28 ноября сообщалось, что в России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в обновленной топ-комплектации Cosmo.

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