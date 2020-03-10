В России сертифицировали новый кроссовер Exeed TXL

На российском рынке появится новый кроссовер Exeed TXL, который является удлиненной на 85 мм версией «паркетника» Exeed TX. Это следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано 10 марта в базе Росстандарта.

Длина новой модели составляет 4775 мм, ширина — 1885 мм, высота — 1706 мм. Колесная база достигает 2800 мм.

Автомобиль будет оснащаться 190-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 л и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — передний или полный. Дорожный просвет составляет 160 мм.

В базовую комплектацию войдут кондиционер, центральный замок, передние подушки безопасности, электрический обогрев и привод наружных зеркал заднего вида, система мониторинга давления воздуха в шинах.

Опционально Exeed TXL можно оснастить люком с электрическим приводом, обогревом рулевого колеса, электроприводом передних сидений, боковыми подушками и шторками безопасности, камерой заднего вида и электрическим приводом задней двери.

Марка Exeed является премиальным суббрендом китайской автомобильной компании Chery.

28 ноября сообщалось, что в России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в обновленной топ-комплектации Cosmo.