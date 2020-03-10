В Сети появились первые фото нового внедорожника Ford Bronco

Новое поколение внедорожника Ford Bronco будет представлено в марте, а продажи модели начнутся до конца этого года. Об этом 10 марта пишет Autocar.

Серийную версию автомобиля шестого поколения построят на базе среднеразмерного пикапа Ranger. Судя по изображениям, опубликованным изданием, помимо пятидверной версии также появится модификация с откидывающейся вбок задней дверью и матерчатым верхом.

Серийный Ford Bronco нового поколения получит 2,3-литровый турбомотор мощностью 270 л.с. и двигатель объемом 2,7 л. Коробка передач пока одна — десятиступенчатый «автомат». В будущем должна появиться версия с гибридным силовым агрегатом, а также модификация с механической трансмиссией. Отмечается, что конкуренцию модели составит внедорожник Jeep Wrangler.

23 января сообщалось, что Ford приступит к выпуску нового поколения модели Mondeo во второй половине 2021 года.