Tesla выпустила юбилейный электромобиль

Американская автомобильная компания Tesla выпустила миллионный по счету электромобиль. Об этом 10 марта на своей странице в социальной сети Twitter сообщил глава фирмы Илон Маск.

Юбилейным стал компактный кроссовер Model Y. Кузов автомобиля окрашен в ярко-красный цвет, а крыша — в черный.

Кроссовер Tesla Model Y построен на платформе модели Model 3, а некоторые технические и стилистические решения позаимствованы у электрокара Model X. В движение автомобиль приводят два электромотора. Максимальная скорость, с которой может ездить данная модель, — около 240 км/ч. На одной зарядке аккумулятора можно проехать около 480 км.

18 января сообщалось, что национальная администрация дорожной безопасности США проводит проверки в связи с данными о том, что около 500 тыс. машин Tesla могут набирать скорость без участия водителя.