Прямой эфир

Renault представит обновленный Kaptur для России

0
Фото: Renault
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Renault в первой половине 2020 года представит на российском рынке обновленный кроссовер Kaptur. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба французского автобренда.

Отмечается, что в основе обновленного Renault Kaptur лежит теперь новая модульная платформа. У кроссовера появились переработанный салон, расширенный пакет оснащения, перенастроенная подвеска, интеллектуальная система полного привода и электромеханический усилитель рулевого управления.

Что касается двигателей, то обновленный Renault Kaptur получил 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. Коробка передач — вариатор X-Tronic.

6 марта сообщалось, что Renault разработала новую технологию, позволяющую автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля — так же быстро, как на смартфоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Geely привезет в Россию конкурента Hyundai Creta
Названа стоимость нового купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020