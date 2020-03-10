Renault представит обновленный Kaptur для России

Компания Renault в первой половине 2020 года представит на российском рынке обновленный кроссовер Kaptur. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба французского автобренда.

Отмечается, что в основе обновленного Renault Kaptur лежит теперь новая модульная платформа. У кроссовера появились переработанный салон, расширенный пакет оснащения, перенастроенная подвеска, интеллектуальная система полного привода и электромеханический усилитель рулевого управления.

Что касается двигателей, то обновленный Renault Kaptur получил 1,3-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с. Коробка передач — вариатор X-Tronic.

6 марта сообщалось, что Renault разработала новую технологию, позволяющую автоматически обновлять программное обеспечение автомобиля — так же быстро, как на смартфоне.