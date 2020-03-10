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BMW отзовет 35 автомобилей в России

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Фото: Global Look Press
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Компания BMW отзовет с российского рынка 35 автомобилей 6-й серии Gran Coupe (F06). Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Росстандарт.

Отмечается, что у машин, проданных дилерами с апреля 2013 по август 2016 года, на заводе-изготовителе мог быть неправильно установлен стоп-сигнал, который во время движения может выпасть из своего крепления.

Дилеры BMW проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

26 февраля сообщалось, что Subaru отзывает с российского рынка для ремонта партию кроссоверов XV из-за бракованных ремней безопасности.

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