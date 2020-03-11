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В Швеции зафиксирована первая смерть от COVID-19

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В Швеции зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019, сообщает телеканал SVT в среду, 11 марта.

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Пациент скончался в отделении интенсивной терапии в больнице Каролинского университета в Худдинге. Отмечается, что у него были ранее диагностированы другие заболевания. Пол и возраст покойного не уточняются.

Еще один зараженный коронавирусом пациент также находится в отделении интенсивной терапии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в Швеции зарегистрировано 326 случаев заболевания.

Ранее в среду был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса в Болгарии. Жертвой стала 66-летняя женщина, которая была госпитализирована с тяжелой двусторонней пневмонией.

Эпидемия вируса началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

11 марта ученые предположили, что заболевание может переходить из активной формы в хроническую. Эта гипотеза основана на данных о случаях повторного заражения, которые фиксировали в Китае в последние несколько месяцев.

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