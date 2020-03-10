Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Марокко

В Марокко зафиксирован первый летальный исход от заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающим пневмонию COVID-2019. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает Morocco World News со ссылкой на минздрав страны.

От заболевания скончалась 89-летняя женщина, которая стала второй инфицированной в стране.

Известно, что пациентка страдала от болезней сердца и дыхательных путей. В феврале она посещала Италию. Ее состояние оценивалось как критическое уже в карантинном периоде.

На данный момент устанавливаются лица, контактировавшие с погибшей, чтобы поместить их на двухнедельный карантин.

По состоянию на 10 марта в Марокко зафиксировано три случая заболевания, в том числе один летальный. Власти отменили массовые мероприятия с участием иностранных граждан, футбольные матчи, а также временно приостановили поездки в Италию и из Италии, пишет National Post.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения на 10 марта, всего в мире подтверждены 113 672 случая заболевания, скончались более 4 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая зафиксированы белее чем в 100 странах.

На территории России общее число заразившихся коронавирусом на 10 марта составляет 20 человек: вирус был диагностирован у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 17 россиян.