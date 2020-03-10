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Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

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Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
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Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией. Об этом сообщает во вторник, 10 марта, сайт «Польского радио» со ссылкой на министра внутренних дел страны Павла Шефернакера.

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«На территории Шенгена, то есть в Литве, будет контроль, как на западной границе [Польши]», — сказал министр.

Со вторника на границе с государствами, которые не входят в Шенгенскую зону, обязательными будут карточки расположения въезжающих и измерения им температуры. Процедуры должны охватывать «всех, кто пересекает границу, включая легковые автомобили».

С этого дня меры начнут применять и на паромах, которые добираются до польских портов Гдыня, Гданьск и Свиноустя.

С 9 марта санитарные инспекции начали проводить на границе Польши с Германией и Чехией.

По данным «Польского радио» на 10 марта, в стране зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В понедельник польский министр здравоохранения Лукаш Шумовски завил, что из-за нового вида коронавируса в государстве госпитализировали более 170 пациентов, на домашнем карантине находятся более 4 тыс. человек.

Первый заболевший пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом, был зарегистрирован в Польше 4 марта. Зараженный приехал из Германии.

Вспышка коронавируса произошла в городе Ухань в Китае в конце декабря, позже инфекция распространилась и на другие страны. Всего в мире, по данным на 10 марта, подтверждено 109 270 случаев заражения, 3816 смертей и 62 176 случаев выздоровления. В КНР заболели 80 735 человек, а 3119 — умерли.

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