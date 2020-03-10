Два тура чемпионата Испании по футболу пройдут без зрителей из-за коронавируса

Матчи 28-го и 29-го туров чемпионата Испании по футболу, согласно постановлению правительства, пройдут при пустых трибунах из-за распространения коронавируса. Об этом 10 марта сообщила газета Marca.

Игры 28-го тура пройдут 13-15 марта, 29-го тура — 20-22 марта. Отмечается, что без зрителей также пройдут матчи 32-го и 33-го тура во втором по силе испанском дивизионе. По данным издания, в Испании зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. 35 человек умерли.

Во вторник стало известно о том, что чемпионат Италии по футболу и все спортивные мероприятия в стране приостановлены до 3 апреля.

Ранее неизвестный бета-коронавирус SARS-CoV-2, который провоцирует пневмонию, впервые появился в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 114 тыс. человек, умерли порядка 4 тыс., выздоровели более 64 тыс.