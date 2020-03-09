УЕФА ввел запрет на рукопожатия игроков на матчах из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес запрет на протокольные рукопожатия футболистов и судей в будущих матчах из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщила пресс-служба организации.

«Данное решение будет применяться ко всем матчам УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19», — говорится в тексте заявления.

5 марта глава оргкомитета «Евро-2020» в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, что УЕФА пока не планирует отменять или переносить матчи чемпионата Европы из-за вспышки коронавируса.

25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о том, что чемпионат Европы начнется 12 июня 2020 года в Риме согласно расписанию. По его словам спортивная ассоциация следит за развитием эпидемиологической ситуации, отмечает The Guardian.

В настоящее время в Италии отменены множественные спортивные мероприятия и футбольные турниры. Выступления итальянских клубов переносят или проводят при пустых трибунах.

Ранее сообщалось о том, что Италия стала лидером по смертности от коронавирусной инфекции. Общее число погибших составляет 366 человек, всего зараженных тяжелой пневмонией было зарегистрировано 7,3 тыс.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 523 заболевших COVID-19, скончались 3584 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна. Больше всего заразившихся за пределами КНР насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране.