Прямой эфир
Сюжет:

УЕФА ввел запрет на рукопожатия игроков на матчах из-за коронавируса

0
Фото: TASS/imago images/Zink
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес запрет на протокольные рукопожатия футболистов и судей в будущих матчах из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщила пресс-служба организации.

«Данное решение будет применяться ко всем матчам УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи COVID-19», — говорится в тексте заявления.

5 марта глава оргкомитета «Евро-2020» в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о том, что УЕФА пока не планирует отменять или переносить матчи чемпионата Европы из-за вспышки коронавируса.

25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува рассказал о том, что чемпионат Европы начнется 12 июня 2020 года в Риме согласно расписанию. По его словам спортивная ассоциация следит за развитием эпидемиологической ситуации, отмечает The Guardian.

В настоящее время в Италии отменены множественные спортивные мероприятия и футбольные турниры. Выступления итальянских клубов переносят или проводят при пустых трибунах.

Ранее сообщалось о том, что Италия стала лидером по смертности от коронавирусной инфекции. Общее число погибших составляет 366 человек, всего зараженных тяжелой пневмонией было зарегистрировано 7,3 тыс.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 523 заболевших COVID-19, скончались 3584 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна. Больше всего заразившихся за пределами КНР насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»
Школьник с коронавирусом посетил футбольный матч в Израиле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020