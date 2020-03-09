Роналду поздоровался с невидимыми фанатами перед матчем с «Интером»

Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду перед игрой 26-го тура Серии А с миланским «Интером» пошутил на тему пустых трибун на закрытом для зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Италии матче. Встреча в рамках итальянского чемпионата прошла 8 марта в Турине.

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way 😭pic.twitter.com/cJYUVMOKE6 — TC. (@TotalCristiano) March 8, 2020

Забавный инцидент произошел после выхода членов команды туринцев из автобуса рядом с ограждениями, где болельщики традиционно встречают прибывших игроков. Роналду иронично раздал «пять» несуществующим фанатам в подтрибунном помещении стадиона «Альянц Стадиум» и улыбнулся.

Sports.ru сообщает, что перед матчем знаменитый нападающий поаплодировал пустым трибунам.

Матч закончился победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

27 февраля был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией среди профессиональных футболистов. Им стал 22-летний игрок сиенского футбольного клуба «Пьянезе».