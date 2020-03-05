В УЕФА не обсуждался перенос ЧЕ по футболу из-за коронавируса

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждался вопрос переноса или отмены матчей чемпионата Европы из-за вспышки коронавируса. Об этом 5 марта заявил журналистам глава оргкомитета «Евро-2020» в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

«Могу всех успокоить: никаких обсуждений переносов, отмен и т.д. не было. Президент УЕФА всех призвал не поддаваться панике, потому что, как он справедливо заметил, паника в данном случае может быть гораздо хуже самого вируса», — сказал он.

По словам Сорокина, в УЕФА совместно с представителями европейских лиг создана специальная группа, которая рассматривает переносы матчей национальных чемпионатов. Однако «Евро» не является предметом ее рассмотрения.

«Пока УЕФА ситуацию мониторит, но никаких решений, никаких индикаций того, что будет перенесено, у нас нет», — добавил Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет в этом году с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах разных стран Старого Света. Четыре встречи состоятся в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал.

Соперниками россиян на групповом турнире стали сборная Бельгии, команды Дании и Финляндии. В марте и июне у российской национальной команды запланированы четыре контрольные встречи со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в 79 странах. По данным на 5 марта 2020 года, коронавирус был обнаружен у более 95 тыс. человек по всему миру.