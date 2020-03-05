«На Евро-2020 сборная может показать результат не хуже, чем на ЧМ»

Один из самых ярких вратарей в новейшей российской истории Вячеслав Малафеев отметил свой 41-й день рождения. Он — настоящая легенда и символ «Зенита». За основной состав петербургского клуба Малафеев выступал с 1999 по 2016 год. За это время он успел четырежды выиграть золото чемпионата страны. Кроме того, на счету голкипера три победы в Кубке России. А в 2008 году он выиграл с сине-бело-голубыми Кубок и Суперкубок УЕФА.

Вячеслав Малафеев на протяжении десяти лет играл за национальную команду и завоевал с ней бронзу чемпионата Европы-2008. «Известия» пообщались со знаменитым футболистом, который высказался о грядущем Евро-2020, фаворите в борьбе за место в воротах сборной и интриге в РПЛ.

— Как вам кажется, «Зенит» уже недосягаем для преследователей в нынешнем сезоне?

— Уже бывали случаи, когда мы лидировали с большим отрывом, но чуть расслабившись, теряли всё. Ну то есть не всё, а золотые медали. Впереди у «Зенита» относительно непростые матчи с прямыми конкурентами. Они будут еще и выездными. До конца чемпионата 10 игр, и любая расслабленность может вернуть интригу. Понятно, что отрыв хороший и команда не должна его растерять. Очень важно держать дистанцию и не подпускать никого слишком близко.

— Вас удивило, что преследователи «Зенита» из первой пятерки зимой не стали проводить серьезных трансферных кампаний?

— И да, и нет. Любое усиление должно быть направлено на конкретный результат. Если судить логически, думаю, конкуренты понимали, что «Зенит» достаточно прочно стоит на первом месте, и догнать его будет очень сложно даже с учетом усиления. Возможно, это связано с какими-то финансовыми вопросами или проблемами и кто-то исчерпал свои ресурсы. Но в любом случае это было достаточно долгое трансферное окно (по сравнению с летним. — «Известия»). Поэтому было бы правильно осуществлять удачные сделки именно в этот период, так как есть больше времени, чтобы всё проконтролировать и провести переговоры.

— Кого из преследователей «Зениту» стоит опасаться больше остальных?

— Я бы не стал разделять эту группу — «Краснодар», «Ростов», ЦСКА и «Локомотив». Очень важно не упускать свои очки в очных матчах с ними.

— Этой зимой после года в Европе в Россию вернулся ваш бывший конкурент за место в основном составе «Зенита» Юрий Лодыгин. Верите, что в тульском «Арсенале» он сможет перезапустить свою карьеру?

— Я хорошо знаю Юру. В определенный момент я упустил шанс играть за «Зенит». Это было связано с тем, что Лодыгин себя очень хорошо проявил, к тому же череда травм не позволила мне быть постоянно в тонусе, поддерживать хорошую форму. Юра воспользовался ситуацией, стал на определенное время основным вратарем команды. Потом что-то пошло не так, и после череды ошибок он потерял место в основе. Думаю, небольшая перезагрузка в виде смены обстановки должна пойти ему на пользу. В России его знают и помнят. Думаю, для него важно перезапустить карьеру именно здесь.

— Во время последних игр сборной активно обсуждался вопрос относительно вратарской ситуации. Появлялись разговоры о необходимости возвращения в национальную команду Игоря Акинфеева. Хотя, с другой стороны, есть Маринато Гильерме, который прошел практически без ошибок весь отбор к Евро-2020. Что вы думаете по поводу этой ситуации?

— Считаю, что в принципе вратарская позиция в сборной не такая проблемная, как может показаться. Наверное, кого-то печалит, что Акинфеев завершил карьеру в национальной команде. Но футбол не стоит на месте, он двигается вперед, и появляются новые ребята, которые могут себя проявить, показав высокий уровень.

— То есть возвращение Акинфеева в сборную невозможно?

— Думаю, это возможно только в случае каких-то гиперфорс-мажорных обстоятельств, маловероятных даже математически. Если условно не будет ни одного другого голкипера, который сможет встать в ворота сборной России.

— Кто, по-вашему, заслуживает роли первого номера?

— Рассмотрим топовые команды: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. Понимаем, что Акинфеев уже завершил карьеру в сборной. У «Зенита» в первой части сезона Андрей Лунев потерял место в основе, и играл Миша Кержаков. В «Краснодаре» — Матвей Сафонов, но он чаще выступает в молодежной сборной. Есть еще Антон Шунин в «Динамо». Но тренер сборной, конечно, предпочитает тех, кто стабильно выступает в еврокубках. Сейчас никто из наших команд не попал в весеннюю стадию. Так что все конкуренты за место в основе уравнялись. Кто из них будет сильнее и стабильнее проведет вторую часть сезона, тот и попадет в заявку сборной на Евро. Не исключаю, что мы увидим какие-то изменения, а может быть, и нет. Черчесов неоднократно заявлял, что доверяет всем игрокам. Если он сейчас сделает выбор в пользу Гильерме, то мы точно не должны сомневаться в его решении. Помимо того, что главный тренер управляет командой, он еще и бывший вратарь, который отлично разбирается в этой теме.

— Но все-таки у Гильерме есть определенная фора благодаря тому, что он прошел отбор к Евро?

— У меня была похожая ситуация перед чемпионатом Европы 2012 года. Тогда Акинфеев получил травму, и я провел последние пять-шесть матчей квалификации. В итоге Игорь восстановился и вернулся к Евро, но в финальной стадии тогдашний наставник сборной Дик Адвокат всё равно сделал ставку на меня. Поэтому, конечно, тот, кто завершал квалификацию, имеет больше шансов стать первым номером.

— Что вы в целом думаете о шансах сборной России на грядущем чемпионате Европы?

— Группа у нас непростая, в соперниках Бельгия, Дания и Финляндия. Но на чемпионате Европы вообще очень мало слабых команд, уровень футбола везде поднимается. Практически все европейские сборные очень хорошо укомплектованы. Сейчас у России вновь будет преимущество своего стадиона, и нужно доказывать, что в своих стенах мы способны бороться с сильнейшими командами мира. Понятно, что бельгийцы — фавориты не только нашей группы, но и в целом всего турнира. Но с остальными командами можно и нужно бороться. При своих болельщиках, правильной подготовке, должной мотивации можно показать результат не хуже, чем на чемпионате мира 2018 года.

— Вам не кажется, что ожидания по поводу сборной сейчас несколько завышены?

— Это очень сложно. Ожидания действительно завышены при общем понимании того, что уровень футбола в России сейчас не такой высокий. Это заметно и по тому, что теперь к нам приезжает не так много сильных игроков из-за границы. Чемпионат не кипит страстями. Это показывает, что есть определенные проблемы.

— Какой результат можно будет назвать достойным для сборной России?

— Думаю, выход из группы станет достойным стартом. А потом уже всё будет зависеть от того, на кого мы попадем. Если смотреть на наш квартет, то сейчас главная задача — выйти в плей-офф, нам это по силам. А дальше нужно быть объективными и отталкиваться от того, какой соперник нам достанется в 1/8 финала.