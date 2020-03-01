«В Финляндии испытывают к России большое уважение»

В Москве в прошлые выходные прошел традиционный футбольный турнир звездных ветеранов «Кубок легенд». В составе сборной звезд выступил легендарный финский футболист Яри Литманен. За свою долгую карьеру он успел поиграть за такие гранды, как английский «Ливерпуль», испанская «Барселона», голландский «Аякс», а также провел 137 матчей за свою национальную сборную. В беседе с «Известиями» Литманен рассказал о грядущем противостоянии Финляндии и России на Евро-2020 и возможности возвращения в сборную игрока «Ростова» Романа Еременко.

— Какие впечатления у вас остались от прошедшего «Кубка легенд»?

— Это отличный турнир. Здесь собраны хорошие игроки, которые показывают классный футбол. Еще мне нравится стадион, на котором мы проводим матчи (МСА «Лужники». — «Известия»). Здесь много болельщиков и прекрасная атмосфера. Всегда приятно возвращаться на «Кубок легенд».

— Что заставляет вас каждый год приезжать на этот турнир?

— Здесь всё отлично организовано, а я просто очень люблю играть в футбол. Люди открыты, нас здорово принимают. На стадион приходит много болельщиков, и это здорово, что у нас получается радовать их.

— На чемпионате Европы грядущим летом Россия сыграет против Финляндии. Что думаете о шансах вашей сборной?

— Мы впервые попали в финальную часть этого турнира. Для нас большая радость оказаться среди лучших команд континента. Но мы не думаем о результате, для нас важно насладиться Евро и с удовольствием провести наши матчи.

— Россия будет играть дома против Финляндии. Это дает вашему сопернику преимущество?

— Да, но Санкт-Петербург, где пройдет матч, достаточно близко к Финляндии. Россия проведет большинство матчей группового этапа на своем стадионе. По сути этот турнир станет уже вторым домашним для вашей сборной. Это серьезное преимущество.

— Как много болельщиков из Финляндии приедет в Россию?

— Не знаю, сколько им полагается билетов. Наверное, около 6 тыс. человек. Думаю, приедет еще больше фанатов, и многие просто будут гулять по городу и поддержат сборную в фан-зоне.

— Какое в Финляндии отношение к сборной России? Ее воспринимают как серьезного соперника?

— В Финляндии испытывают к России большое уважение. У вас отличная сборная, которой окажут серьезную поддержку свои трибуны. Россия — организованная команда, которая доказала это на чемпионате мира 2018 года. У нее есть опыт участия в больших турнирах.

— Кто самый опасный футболист в составе сборной Финляндии?

— Конечно, все знают, что сейчас здорово выглядит наш нападающий Теэму Пукки. Он забил много голов в этом сезоне.

— Что вы думаете по поводу Романа Ерёменко, которого не вызывают в сборную Финляндии после дисквалификации за употребление кокаина?

— Роман долгое время не играл, и я не знаю, в какой он сейчас форме. Но раньше мы играли вместе в сборной, и я знаю, что это сильный футболист, очень квалифицированный.

— Стоит ли его вернуть в сборную?

— Это не мне решать. Лучше задать этот вопрос главному тренеру сборной Финляндии.