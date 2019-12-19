Регистрация Дамьена: француз Ле Таллек хочет сыграть на Евро за Россию

Выбор футболистов с российским паспортом у нашей национальной команды в ближайшее время может расшириться. По информации «Известий», 29-летний французский полузащитник Дамьен Ле Таллек, выступающий в Лиге 1 за клуб «Монпелье», уже начал процедуру получения гражданства РФ. Футболист рассчитывает попасть в состав сборной России и сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года. С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию».

— Я начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад, — заявил «Известиям» футболист. — Решил множество вопросов с документами и бумагами. Насколько мне известно, паспорт будет готов уже через несколько месяцев. У меня русская жена, мы купили дом в Москве, поэтому я очень часто здесь бываю. Кстати, у моего сына есть и российский паспорт, и французский.

Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов неоднократно говорил, что сборная не собирается натурализовывать кого-то намеренно. При этом специалист отмечал, что, если игрок сам получает российский паспорт, то наравне с остальными гражданами РФ рассматривается как кандидат в сборную. В последнее время в главной команде страны выступает немало футболистов, родившихся за пределами России.

Правда, пока это в основном относится к бразильским игрокам. Первым был вратарь «Локомотива» Гильерме Маринато. Он дебютировал в сборной России еще в 2016 году. Затем долгое время не мог пробиться в состав главный команды страны, но в квалификации к Евро-2020 стал первым номером. С 2017 года за Россию также выступает защитник ЦСКА Марио Фернандес. За три года он застолбил за собой место на правом фланге обороны и успел сыграть на чемпионате мира 2018 года. Последним примером был форвард «Краснодара» Ари. Нападающий пока сыграл лишь дважды в национальной команде: в товарищеской встрече с Германией (0:3) и игре против Швеции (0:2) в Лиге наций. Оба матча прошли в ноябре 2018 года. С тех пор Ари в сборную не вызывался.

— Я люблю Россию, культуру, менталитет людей, — признался «Известиям» Дамьен Ле Таллек. — Если главный тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов. Для меня будет большой честью представлять Россию. Думаю, что ФИФА позволит мне поменять футбольное гражданство, ведь я играл только за молодежную и юношеские сборные Франции. Когда получу паспорт, очень надеюсь, что тренер сборной России начнет следить за моими выступлениями. Сделаю всё, чтобы он стал рассматривать меня как потенциального игрока национальной команды и не забывал обо мне. Верю, что всё получится.

В этом сезоне Ле Таллек выглядит очень уверенно в своём клубе. Он входит в число трех футболистов «Монпелье», которые в нынешнем сезоне отыграли все 18 туров чемпионата Франции. А в активе Дамьена в нынешнем розыгрыше Лиги 1 уже два гола. К преимуществам игрока также можно отнести и универсальность — он выступает на позиции опорного полузащитника, но в этом сезоне ему уже приходилось играть центральным и атакующим хавбеком и даже в центре обороны.

— Еще уезжая из «Црвены Звезды», он думал о возвращении в РПЛ, — рассказал «Известиям» бывший одноклубник Ле Таллека по сербскому клубу Душан Анджелкович. — Но в итоге перешел в очень сильный чемпионат Франции и стал играть за «Монпелье». Для меня Дамьен — очень сильный игрок и отличный человек. Он суперфутболист и доказывает это своей стабильной игрой на протяжении долгого времени. Ле Таллек — основной игрок сильного французского клуба — это о многом говорит. Думаю, он бы мог попасть в состав сборной России.

До чемпионата Европы по футболу остаётся не так много времени. Турнир стартует уже в июне следующего года. До этого сборная России успеет провести два сбора. На весну также запланированы контрольные встречи со Швецией (28 марта, Сольна) и Молдавией (31 марта, Кишинёв). А в начале лета подопечные Станислава Черчесова завершат подготовку к турниру играми с Польшей (2 июня, матч на выезде, но город еще не определен) и Сербией (6 июня, домашний матч, город также пока не определен). На Евро-2020 на групповом этапе России предстоит сыграть с Бельгией (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (17 июня, Санкт-Петербург) и Данией (22 июня, Копенгаген).