«Заслуживали большего в Лиге Европы»

Тульский «Арсенал» стал одной из главных сенсаций концовки первой части сезона. У него был невероятно сложный календарь, но чуть больше чем за месяц туляки обыграли «Спартак» (1:0), ЦСКА (1:0), а в прошедшую пятницу разгромили еще и столичный «Локомотив» (4:0). Благодаря таким результатам «Арсенал» смог подняться в турнирной таблице до шестого места. Оно дает право принять участие в квалификации Лиги Европы, если Кубок России выиграет команда из первой пятерки РПЛ. После уверенной победы над «железнодорожниками» «Известия» поговорили с президентом «Арсенала» Гурамом Аджоевым. Он подвел итоги первой части сезона, рассказал о строительстве новой команды, а также о том, как туляки проведут зимние сборы.

— Не обидно, что в момент, когда «Арсенал» набрал такой ход, чемпионат уходит на длительный перерыв?

— Нет, для нас в этом нет ничего обидного. Раньше у клуба тоже были хорошие матчи, но мы, к сожалению, не брали в них очки. Я всегда говорил ребятам: поймите, мы показываем хорошую игру, правда, пока не набираем очков, но поверьте, результат придет. Сейчас так и получилось. Есть уверенность, что и после паузы всё будет хорошо.

— Если «Арсенал» так уверенно победил «Локомотив», то что с ним сделает «Атлетико» в предстоящем матче Лиги чемпионов?

— Может быть, на «Атлетико» они настроятся лучше (улыбается). Вообще «Локомотив» — хорошая команда, просто ей немного не повезло. Я уважаю этот клуб, у него сильный состав и квалифицированный тренер, который знает, что делать.

— Почему команда так хорошо выглядит в матчах против таких топ-соперников, как ЦСКА, «Спартак» или «Локомотив»?

— Просто вся команда объединяется, становится как одна семья. Плюс у нас хороший тренер Игорь Черевченко, а в клубе сейчас дружный коллектив и отличная атмосфера. А это дорогого стоит.

— В середине таблицы РПЛ невероятная плотность. На вашей памяти такое когда-нибудь бывало?

— Честно говоря, я вообще не помню, чтобы такое когда-то случалось. Но мы достойно выступаем в этих условиях. Когда у нас в календаре в концовке первой части сезона были встречи с пятью грандами («Спартак», «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив». — «Известия»), все думали, что для нас это будет минус 15 очков, а в итоге получилось плюс девять. Проиграли два матча, но ничего страшного, зато мы находимся на своем месте.

— В нынешнем сезоне у «Арсенала» был не самый лучший старт. Это связано с тем, что команда участвовала в квалификации Лиги Европы?

— Нет, просто летом из клуба ушло семь футболистов. Тяжело давать результат, когда, по сути, строится новая команда. После всех этих изменений мы потихонечку набирали форму. Футболисты присматривались друг к другу. Сейчас ребята уже знают, кто как играет, и выглядят увереннее.

— Не жалеете, что летом всё-таки не удалось более масштабно усилиться и удачнее выступить в Лиге Европы?

— Честно говоря, у нас времени не было. Через две-три недели после старта сезона мы уже играли в квалификации Лиги Европы. Конечно, сожалеем, что всё так сложилось, потому что мы не заслуживали вылета на столь ранней стадии («Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи» во втором раунде. — «Известия»). Просто календарь так сложился.

— Прошлый сезон получился для «Арсенала» успешным: шестое место и попадание в Лигу Европы. Пока вам удается удерживать планку на том же уровне. Реально ли будет сохранить позиции до конца сезона?

— Нам нужно стараться выигрывать каждую игру. Пытаться не опускаться ниже своего уровня. Тогда всё обязательно получится.

— Как проведете зимние сборы? Возможно ли участие в каком-нибудь турнире?

— Нет, в турнирах участвовать не планируем. Как всегда, намерены провести сборы в три этапа. Думаю, всё будет нормально и мы сможем качественно подготовиться ко второй части сезона.