«У сборной нет зависимости от Дзюбы»

За свою карьеру Роман Павлюченко успел стать культовым футболистом в столичном «Спартаке», любимцем болельщиков лондонского «Тоттенхэма» и одним из лучших бомбардиров в истории сборной России (21 гол — четвертое место). А в 2008 году он в составе национальной команды завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы. Голы форварда в ворота сборных Англии (2007 год) и Голландии (2008-й) навсегда вписаны в историю отечественного футбола. В интервью «Известиям» Роман Павлюченко, который недавно отметил 38-летие, рассказал о том, почему все ещё не занялся тренерской деятельностью. Футболист также оценил перспективы национальной команды на Евро-2020 и уровень зависимости сборной от ее капитана Артема Дзюбы.

— На одной из недавних пресс-конференций главный тренер сборной России Станислав Черчесов предложил вам пойти учиться на тренера. Вам интересна эта профессия?

— Это, конечно, интересно, но для начала надо собраться с силами. Пока я еще не смог себя заставить. Можно сказать, что на сегодня у меня нет такого желания, чтобы завтра пойти учиться на тренера, получать лицензии. Возможно, я приду к этому со временем, но пока у меня чуть-чуть другие дела и планы. Не могу сказать, что это будет прямо завтра.

— Но футбол вас всё-таки не отпускает, ведь вы продолжаете играть на любительском уровне...

— Стараюсь двигаться. Для меня играть в футбол лучше, чем ходить на фитнес и крутить велосипед или заниматься на беговой дорожке. Приятнее встретиться с ребятами, поиграть, пообщаться. Всё это не ради денег, а для себя, чтобы животик не рос.

— Вы играете за клуб ЦДКА, эмблема и название — явная отсылка к ЦСКА — главному сопернику «Спартака». Болельщики по этому поводу ничего не предъявляли?

— Понимаете, ЦДКА не имеет никакого отношения к ЦСКА. Да и я всё-таки уже закончил профессиональную карьеру, а это футбол любительский. Так что не обращаю на это никакого внимания. Понятно, что друзья – болельщики «Спартака» писали: «Что с тобой произошло, как так вышло, что случилось?». Я им всё объясняю. Это нормально, ничего страшного. А на какую-то грязь, даже если кто-то напишет, я не обращаю внимания. Играю в футбол ради себя, и мне это по кайфу.

— Сборная Россия досрочно квалифицировалась на Евро-2020, но при этом смазала концовку отбора поражением от Бельгии. Какое у вас осталось впечатление от этого цикла?

— Абсолютно нормальное. Ребята выполнили задачу. Просто на сегодняшний день бельгийцы на голову выше нашей сборной. А теперь еще ситуация сложилась таким образом, что нам предстоит с ними же сыграть и в финальном турнире. Мне эта ситуация напоминает то, что было у нас на Евро-2008. Тогда был гранд в лице Испании, а сейчас это Бельгия. Плюс были Швеция и Греция, а в этот раз Дания и Финляндия. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать. Должны спокойно выходить со второго места в плей-офф. Хотя знаете, это такой турнир, что можем даже Бельгию обыграть и занять в группе первую строчку. Самое главное, в каком состоянии будут наши футболисты. Станислав Саламович умеет подводить команду в нужных кондициях к серьезным матчам. Всё должно быть нормально, но и легко точно не будет. Все-таки и финны, и датчане — серьезные соперники, которые будут биться.

— Сборная еще до жеребьевки знала двух из трех своих соперников на Евро-2020. Вам не кажется, что такой формат турнира в некотором смысле лишает соревнование спортивной составляющей?

— Ну а что делать? Могу сказать, что сами футболисты на такие моменты не обращают особого внимания. Есть соперники, значит, нужно против них играть. От нас никак не зависит формат жеребьевки.

— По сути Россия проведет второй подряд крупный турнир в родных стенах. Это может помочь команде?

— Безусловно, здорово, что две из трех игр группового этапа мы сыграем в Санкт-Петербурге. Играть при своих болельщиках, в своей стране — это большой плюс. Уверен, поддержка будет соответствующая.

— Есть мнение, что сборная сейчас очень зависима от Артема Дзюбы. Согласны с этим?

— Я бы не сказал, что сборная зависима от Дзюбы. Не будет же играть впереди один Артем — наверное, будет и Смолов, а может, еще кто-то себя проявит. У нас достаточно много хороших футболистов. То, что Дзюба является капитаном команды, лидером атак, много забивает, — это так. Но я бы не стал говорить, что от игры Дзюбы зависит игра всей команды. Незаменимых нет.

— А что думаете о вратарской позиции? Сейчас активно обсуждается возможное возвращение в сборную Игоря Акинфеева, хотя на противоположной стороне стоит Маринато Гильерме, который практически безошибочно отыграл в квалификации...

— Акинфеев уже ушел из сборной. Разговоры о его возвращении, конечно, ходят, но он вряд ли возобновит карьеру в национальной команде. А Гильерме — хороший голкипер. Да и в целом я не вижу у нас проблем на вратарской позиции. Есть еще тот же Шунин. А кто сыграет на Евро, решит только тренерский штаб в зависимости от состояния того или иного игрока. Надо же еще понимать, что в футболе возможны травмы.

— Завершилась первая часть чемпионата России. По ее итогам «Зенит» ушел на перерыв лидером с 10-очковым отрывом. Уже можно говорить, что питерцы станут чемпионами в этом сезоне?

— Судя по игре, которую команда показывает, можно сказать, что да. Всю дистанцию в РПЛ «Зенит» пока проходит очень хорошо и уверенно. Да и если сравнивать их по составу с конкурентами, то в этом аспекте питерцы также сейчас самые сильные в России. Но надевать на них золотые медали пока нельзя. Впереди еще 11 матчей после зимнего перерыва. У всех команд есть сборы и достаточно времени, чтобы подготовиться и перевернуть всё. Но, безусловно, на сегодняшний день «Зенит» — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ.