«Менталитет сборной поменялся»

Федор Кудряшов — один из самых опытных футболистов в нынешнем составе сборной России. Победный матч против Шотландии (2:1) стал для Федора уже 31-й игрой в футболке национальной команды. Среди тех, кто выступает в основе, больше только у полузащитника Юрия Жиркова (88) и форварда Артема Дзюбы (37). После очередной удачной игры за сборную футболист пообщался с «Известиями» и рассказал об успехе в Шотландии, доверии тренерского штаба и «второй молодости» Жиркова.

— Вы выдали один из самых больших объемов работы в матче. Почему после игры вам и Марио Фернандесу пришлось еще и на велотренажере заминку делать?

— (Смеется) Думаете? Мне кажется, меня наш старый товарищ точно перебегал. Это Юра Жирков.

— Не удивляет, что Жирков в 36 лет в таком порядке?

— Надо у него спросить, в чем залог этой молодости и жажды приносить пользу не только клубу, но и сборной.

— В игре с Шотландией вы много подключались вперед. После истории с Бельгией (Федор увлекся прессингом на чужой половине поля и оголил свою зону, что в итоге привело к пенальти и победному голу бельгийцев. — «Известия».) у вас нет опасений при игре в атаке?

— Нет, я чувствую доверие и знаю требования тренерского штаба. Поэтому никаких опасений у меня нет. К тому же я знаю, что при подключениях вперед партнеры по команде меня подстрахуют.

— Для вас было важно получить именно этот вызов в сборную после того, как летом вы сменили клуб и «Сочи» не столь удачно выступал на старте сезона?

— Конечно, важно, как и для любого футболиста. Чувствую, что тренерский штаб мне доверяет. Понятно, что если в клубе у меня не будет складываться, то и в сборную я не попаду. Поэтому делаю всё, что от меня зависит, а решение уже за тренерами сборной. Когда меня вызывают, всегда старюсь выкладываться по максимуму, чтобы доказать, что не зря попал в сборную.

— Сборная в последнее время играет в два центральных защитника, а в клубе вы чаще выступаете в три. Сложно перестраиваться — при том, что вы, наверное, привыкли ко второй схеме?

— Не скажу, что я к ней привык. Выступая полгода в Турции за «Истанбул», играл в схеме с двумя центральными. В «Сочи» мы тоже в последних турах перестраивались на эту схему. Поэтому в сборной для меня это не создало никаких трудностей.

— Раньше сборная часто допускала ошибки в важнейших матчах. В игре с Шотландией удалось добиться победы на классе. Можно говорить о том, что у команды поменялся менталитет?

— Я уверен, что наш менталитет поменялся. И в этом большая заслуга тренерского штаба и коллектива, который был создан в преддверии чемпионата мира. Как говорил Артем Дзюба, люди, которые приезжают в сборную, должны понимать, за что они играют и кого представляют.

— Дзюба забил Шотландии. Все знают о его мечте поиграть в Британии. Он не рассказывал перед матчем о своем особом настрое?

— Об этом он ничего не говорил. У нас все мысли были только о сборной. Артем заряжал команду. Он и все мы понимали, что это один из самых важных матчей этой квалификации. Поэтому нам нужно было кровь из носу побеждать, что мы и сделали.