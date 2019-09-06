Вырвись в Глазго: команду Черчесова ждёт в Шотландии верховая борьба

Сборная России по футболу сегодня проведет ключевой матч в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. Наша национальная команда отправится в гости к главному конкуренту за прямую путевку в финальную часть турнира — к сборной Шотландии. В случае победы над британцами, подопечные Станислава Черчесова получат преимущество перед ними в шесть очков после половины отборочных матчей и существенно повысят свои шансы на участие в финальной стадии континентального первенства.

Пара дней на сборы

Сборная России готовилась к сентябрьским матчам против Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября) на базе в Новогорске. У тренерского штаба было не так много времени — команда провела в Подмосковье всего четыре дня, два из которых коллектив был не в полном составе. А уже 4 сентября футболисты вылетели в Глазго, где на следующий день прошла предыгровая тренировка на стадионе «Хэмпден Парк».

— Идет сбор, команда готовится, перед ней стоят серьезные задачи, — заявил «Известиям» легендарный советский футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян. — Впереди матч с Шотландией, затем с Казахстаном. Все игры главные, проходных просто не бывает. Как только ты расслабишься, сразу получишь оплеуху. Поэтому нужно крайне серьезно относиться к каждой встрече. Именно такое отношение у главного тренера сборной, который настраивает команду.

Сборная России идет на втором месте в своей отборочной группе с девятью очками из 12 возможных. Ее опережает Бельгия, у которой максимум баллов. Ближайшие соперники в лице Казахстана и Шотландии отстают от нас на три очка. Таким образом, по итогам сентябрьских матчей вполне реально увеличить отрыв от обоих преследователей до шести баллов. Это довольно комфортное преимущество перед четырьмя заключительными встречами. Команды, занявшие первое и второе места в группе, получат прямые путевки в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

— У шотландцев силовая команда, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Самедов. — Нашим придется потерпеть. У нас в команде хватает техничных ребят, и за счет комбинационного футбола надо постараться наладить свою игру. Будет тяжело, придется столкнуться с серьезным прессингом. Легко на таком уровне не бывает, но если Россия удачно проведет два ближайших матча, то можно спокойно попадать в финальную стадию чемпионата Европы.

Тренерские дела

Сборная Шотландии начинала квалификацию во главе с Алексом Маклишем, но после провального старта тренера попросили покинуть свой пост. В первом туре шотландцы сенсационно проиграли Казахстану (0:3). На тренерский мостик взошел Стив Кларк. При новом наставнике команда успела провести два матча: обыграла Кипр (2:1) и уступила Бельгии (0:3).

— Шотландия всегда играла в силовой футбол, — отметил в беседе с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко. — Мне кажется, раньше эта сборная была помощнее. Такой соперник нам по силам. При этом давление будет очень серьезное. Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками. В последнее время во встречах с сопоставимыми соперниками мы играли в двух. А Шотландию точно можно отнести к разряду сопоставимых. Понятно, что мы можем как выиграть, так и проиграть. Но шотландцы — это не карлик, но и не топ-сборная.

Перед нынешним сбором, как и перед любым другим, были недовольства относительно выбора Станиславом Черчесовым состава команды. Наибольшее недоумение у критиков вызывало отсутствие в заявке лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона Александра Соболева (шесть мячей) из «Крыльев Советов», а также лучшего снайпера прошлого сезона чемпионата России Федора Чалова из ЦСКА (15 голов). Вопросы были фактически по всем линиям. Ответить на них наставник сборной сможет уже в грядущей встрече с Шотландией.

— Черчесов всегда проводит большую аналитическую работу при определении состава и выбирает лучших футболистов под определенных соперников, — прокомментировал «Известиям» бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин. — Поэтому давайте доверимся его выбору и пожелаем удачи национальной команде. Шотландцы пропагандируют английский футбол с обилием верховой борьбы. Но, думаю, для наших ребят это не должно стать большой проблемой. При хорошем настрое и состоянии наша национальная команда должна обыгрывать шотландцев.

Тяжелый выезд

Для сборной России выезды на Британские острова всегда складывались непросто. Наша команда играла вничью с Шотландией (1:1) еще в отборе к чемпионату Европы 1996 года. Проигрывала Англии (0:3) в квалификации к Евро-2008. Уступала Северной Ирландии (0:1) в отборочном турнире к чемпионату мира 2014 года. На данный момент, единственным светлым пятном на британской земле для России остаются встречи с Уэльсом. В 2003 году наша сборная обыграла валийцев (1:0) на выезде в ответном стыковом матче и пробилась на ЧЕ-2004. А шестью годами позже победила их (3:1) в отборе к ЧМ-2010.

— Есть определенные опасения по поводу грядущей игры с Шотландией, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий сборной России Сергей Юран. — Наши соперники собрали сильный состав игроков, которые выступают в английском чемпионате. В Шотландии не так просто даются матчи многим сборным. В недавних встречах РПЛ игроки нашей национальной команды выглядели так, как будто у них гири на ногах. Хотелось бы, чтобы в матче с Шотландией чувствовалась легкость.

Следующий матч в рамках отбора к Евро-2020 сборная Россия проведет в родных стенах. Игра с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде.