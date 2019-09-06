Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис. Мужчины. Открытый чемпионат США. Полуфиналы. Даниил Медведев – Грегор Димитров, Маттео Берреттини – Рафаэль Надаль. Финал

Решающие стадии турниров «Большого шлема» всегда обещают любителям тенниса увлекательное зрелище. Однако в последнее десятилетие они не вызывали интереса у массового российского зрителя ввиду отсутствия в полуфиналах мужского одиночного разряда отечественных спортсменов. На нынешнем Открытом чемпионате США впервые за долгое время этот пробел восполнен. Даниил Медведев дошел до полуфинала. В последний раз из наших теннисистов это удавалось в 2010 году Михаилу Южному на том же US Open. Медведев имеет хорошие шансы на выход в финал, так как сегодня ему играть с вполне проходимым соперником — болгарином Григором Димитровым. В еще одной полуфинальной паре вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Маттео Берретини. Российские теннисисты не выходили в финалы турниров «Большого шлема» с 2005 года — тогда Марат Сафин выиграл Открытый чемпионат Австралии.

6 сентября, 18:00, полуфиналы; 8 сентября, 23:00, финал. Национальный теннисный центр The USTA Billie Jean King (Нью-Йорк, США). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2

Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы – 2020. Шотландия–Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Квалификационная часть континентального первенства следующего года подходит к экватору. В течение ближайшей недели в большинстве отборочных групп пройдут пятые и шестые туры. Сборной России предстоит встретиться на выезде с Шотландией и дома с Казахстаном. Матч с шотландцами пройдет уже сегодня. Сейчас подопечные Станислава Черчесова идут вторыми в своей группе, уступая только Бельгии. Именно первые два места дают прямое попадание на чемпионат Европы. Ближайшими преследователями нашей команды являются как раз шотландцы и казахи, отстающие на три очка. Поэтому в случае успешного выступления во встречах с ними Россия почти полностью обеспечит себе участие в Евро-2020. Особенно важной будет игра с Шотландией, так как она пройдет при переполненных трибунах стадиона в Глазго, где болельщики всегда активно поддерживают своих игроков, что создает трудности любому гостевому коллективу.

6 сентября, 21:45. Стадион «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). Прямая трансляция на Первом канале и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства. Бой за титул чемпиона мира UFC. Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье

Фото: ТАSS/AP/John Locher

В последние годы любое противостояние с участием непобежденного дагестанского бойца пользуется большим спросом. А после того как в прошлом году Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC, интерес к нему зрителей со всего мира только растет. Особенно резонансным вышел его последний бой против эпатажного Конора Макгрегора. Хабиб убедительно одолел ирландца, защитив чемпионский титул, но после боя вместе со своей командой оказался втянут в потасовку с представителями соперника, из-за которой россиянин был отстранен от выступлений в UFC на девять месяцев. Предстоящий поединок с Дастином Порье будет первым для 30-летнего бойца после перерыва. Американец за свою карьеру одержал 31 победу и потерпел пять поражений. Хабиб все свои 27 боев выиграл и намерен провести вторую успешную защиту титула.

7 сентября, 22:30.

Баскетбол. Чемпионат мира. Групповой этап. Польша–Россия, Венесуэла–Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отечественные баскетболисты приехали в Китай в сильно усеченном составе. Из-за травм различной степени тяжести им не смогли помочь такие ведущие игроки, как Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Джоэл Боломбой, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин. В этой связи под сомнением было даже прохождение первого группового этапа. Но в результате драматичной победы над своим основным конкурентом Нигерией (82:77) и уверенного выигрыша у Южной Кореи (87:73) подопечные Сергея Базаревича прошли во второй групповой турнир, где за выход в плей-офф поспорят с Польшей и Венесуэлой. Россия уже сумела обеспечить себе участие в олимпийской квалификации, но пока еще сохраняет шансы напрямую пробиться на Игры в Токио. Это право по итогам ЧМ получат две лучшие европейские команды турнира. Чтобы оказаться среди них, нашей сборной надо успешно сыграть в матчах второго группового этапа, а затем как можно дальше пройти в плей-офф.

6 сентября, 11:00; 8 сентября, 11:00. Международный спортивный и культурный центр (Фошань, Китай). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Автомобилист»–СКА, «Динамо» (Москва) – «Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В ближайшие выходные состоится первое столичное дерби 12-го сезона в КХЛ. Московское «Динамо» примет земляков из «Спартака». Бело-голубые неплохо начали сезон, выиграв в двух встречах. Красно-белые под началом Олега Знарка начали с поражения в овертайме в Риге от местного «Динамо» (1:2), но затем разгромили в гостях ярославский «Локомотив» (5:2). Теперь бывший главный тренер сборной России приедет со своей новой командой к клубу, с которым когда-то выиграл два Кубка Гагарина и стал топ-специалистом в КХЛ. Это противостояние станет основным в предстоящие выходные. Но не менее статусной является встреча екатеринбургского «Автомобилиста» с петербургским СКА. Обе команды планируют бороться за Кубок Гагарина, они сыграли по два матча и выиграли их. Противостояние на Урале станет первой проверкой их текущего состояния.

6 сентября: 17:00, стадион «Уралец» (Екатеринбург); 19:30, стадион «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» (Москва). Прямые трансляции на «КХЛ ТВ»

Футбол. Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Россия–Сербия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В один день с национальной сборной предстоит провести официальный матч и нашей молодежной команде. У нее намечен старт отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Подопечные Михаила Галактионова примут в Саранске одного из главных конкурентов в своей группе — команду Сербии. В прошлом отборочном цикле россияне дважды проиграли сербам и уступили им путевку на Евро-2019, в рамках которого проходила квалификация на Олимпиаду-2020 в Токио. Теперь наши футболисты намерены взять реванш и удачно начать борьбу за попадание на континентальное первенство, в котором за последние 20 лет Россия участвовала всего один раз.

6 сентября, 19:00. «Мордовия Арена» (Саранск, Россия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

«Формула-1». Гран-при Италии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На прошлом этапе в Бельгии россиянин Даниил Квят в очередной раз оказался в очковой зоне, заняв седьмое место. С учетом летнего триумфа в Германии, где он был на подиуме, 25-летний гонщик проводит качественный сезон. И теперь на автодроме в Монце пилот «Торо Россо» попытается выступить не хуже и удержаться в первой восьмерке общего зачета текущего сезона. Для отечественных зрителей, как всегда, именно выступление российского участника станет главной интригой заезда.

6 сентября: 12:00, 16:00, свободная практика. 7 сентября: 13:00, свободная практика; 16:00, квалификация. 8 сентября, 16:10. Автодром «Монца» (Монца, Италия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»