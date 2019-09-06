Перекати Порье: какая тактика принесёт Хабибу Нурмагомедову победу

В рамках турнира UFC 242 состоится один из самых ожидаемых поединков в мире смешанных единоборств. Непобежденный российский боец, действующий чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27 боев, 0 поражений, 0 ничьих) сойдется с американцем Дастином Порье (31-5-0). Встреча пройдет в Абу-Даби 7 сентября. На кону чемпионский пояс самой престижной бойцовской организации.

Возвращение орла

Культовый российский боец вернется в октагон после длительной дисквалификации. В конце января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт отстранить Хабиба Нурмагомедова от выступлений в UFC на девять месяцев, а также заплатить штраф в размере $500 тыс. за скандал, случившийся после боя с Конором Макгрегором на UFC 229. 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе после победного поединка с ирландцем Хабиб и его команда устроили потасовку со стороной оппонента. Срок дисквалификации уже закончился, и «орел» готов к новой защите титула.

— Нас ждет достаточно конкурентный поединок, учитывая уровень бойцов, — отметил в беседе с «Известиями» известный промоутер Камиль Гаджиев. — Скорее всего, Хабиб будет забирать каждый раунд. Вижу два наиболее вероятных сценария. Первый: Нурмагомедов выиграет досрочно в четвертом раунде сабмишеном (болевой прием. — «Известия»). Он в состоянии лишить Порье сил оказывать хоть какое-то сопротивление. Второй: бой продлится всю отведенную на него дистанцию. Вероятность, что спортсмены проведут в октагоне все пять раундов достаточно высока, так как американец умеет бороться и сделает всё возможное, чтобы оказать достойное сопротивление на земле.

хаб Культовый российский боец вернется в октагон после длительной дисквалификации Фото: Global Look Press/ZUMA

Пока Хабиб был на паузе, он, естественно, не мог защищать чемпионский титул, но и отобрать его было нельзя. Поэтому UFC провела поединок за пояс временного чемпиона в легком весе. Он состоялся в апреле. В американском противостоянии Макса Холлоуэя и Дастина Порье сильнее оказался второй — судьи единогласно отдали ему победу по итогам пяти раундов. Таким образом, Порье заслужил поединок против Хабиба, в котором у американца есть возможность завоевать полноценный чемпионский титул.

— Порье всё время напористо идет вперед, — сказал «Известиям» российский боец Артем Левин. — Дастин — очень терпеливый и всегда ждет своего момента. Это может создать проблемы Хабибу. Тем не менее считаю Нурмагомедова безоговорочным фаворитом встречи.

Доказать состоятельность

Для Нурмагомедова эта защита титула станет уже второй. Россиянин завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой (победил единогласным решением судей). Затем в октябре того же года удушающим приемом Хабиб одолел Конора Макгрегора. В схватке с ирландцем отечественный боец показал неплохой уровень ударной техники. Тем не менее очевидно, что главным козырем россиянина остается борьба в партере.

— Хабиб является фаворитом боя, его сильной стороной является борьба, — заявил «Известиям» российский боец Александр Шлеменко. — Думаю, его контроль в партере станет решающим в поединке. К сильным сторонам Порье можно отнести ударную технику с рук. Стилистически американец удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами и коленями. Россиянину будет проще сокращать дистанцию. Думаю, это понимают в лагере Нурмагомедова. Порье хорош в разменах на руках, но Хабиб — не боксер и не будет с ним боксировать.

хаб Для Нурмагомедова эта защита титула станет уже второй Фото: Global Look Press

Дастин и Хабиб — бойцы разных стилей. Порье, хоть и является обладателем черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, традиционно делает ставку на работу в стойке. Хорошая техника ног в сочетании с отличными боксерскими навыками, а также нокаутирующая мощь ударов часто определяют тактический рисунок боя. Американец любит идти «в размен», выбрасывая огромное количество ударов. Хабиб, наоборот, предпочитает контролировать поединок, действовать наверняка.

— Очевидно, что против Хабиба у американского спортсмена шансов мало, — поделился мнением с «Известиями» президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков. — Но и легкой прогулкой для российского спортсмена бой тоже, скорее всего, не станет. Эмоционально Дастин сегодня находится на подъеме, одержав победы в последних поединках, в том числе над такими непростыми соперниками, как Энтони Петтис, Эдди Альварес, Макс Холлоуэй и Джастин Гэтжи. Очевидно, что это добавляет американцу веры в себя. Но, несмотря на все достоинства американца, вероятность благоприятного для него исхода в бою с Нурмагомедовым крайне мала. У Хабиба нет слабых мест, а в партере на сегодняшний день ему просто нет равных. Статистика боев 27-0-0 говорит сама за себя.

Отец рядом

Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби. Для обоих бойцов схватка станет дебютной на Ближнем Востоке. В последнее время и Дастин, и Хабиб проводили свои поединки только в США. Для российских любителей единоборств особенно приятно, что бой пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, так как наши часовые пояса не сильно отличаются и поединок можно будет посмотреть в удобное время. Ранее, когда схватки проводились в Штатах, болельщикам приходилось следить за ними в 6–7 часов утра. Грядущая встреча Нурмагомедова и Порье должна состояться 7 сентября в 22:30 мск.

— Обязательно посмотрю поединок, если не буду в отъезде, — заявил «Известиям» знаменитый отечественный боец Виталий Минаков. — Уверен, что Хабиб выиграет, так как знаю, как он готовится. Вряд ли кто-то еще из бойцов сможет выполнить такой объем работы в октагоне, как Нурмагомедов.

хаб Немаловажным плюсом проведения боя в ОАЭ станет присутствие на поединке тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова — в 2016 году без объяснения причин власти США отобрали визу и отказывались выдавать новую Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Еще одним немаловажным плюсом проведения боя в ОАЭ станет присутствие на поединке тренера и отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова. У заслуженного тренера России в 2016 году без объяснения причин отобрали визу и отказывались выдавать новую. Поэтому отец пропускал поединки Хабиба в США. В Абу-Даби Абдулманап, естественно, приехал и не покладая рук помогает сыну.

Помимо встречи Нурмагомедова и Порье, на основном карде турнира UFC 242 свои встречи проведут еще несколько российских спортсменов. Ислам Махачев сойдется с Дави Рамосом, Шамиль Абдулразманов сразится с Кёртисом Блейдсом, а Майрбек Тайсумов выйдет против Карлоса Диего Феррейры.