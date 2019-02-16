«Емельяненко уже нечего доказывать — он достиг в ММА всего»

Восходящая звезда ММА Аарон Пико, выступающий в полулегком весе промоушена Bellator, высказался относительно дальнейших перспектив легенды смешанных единоборств Федора Емельяненко. 26 января Последний Император потерпел поражение в финале Гран-при тяжеловесов Bellator от американца Райана Бейдера. 42-летний россиянин был отправлен в нокаут уже на 35-й секунде первого раунда.

— Не мне это решать, но на месте Федора я бы завершил карьеру, — заявил «Известиям» Пико. — Емельяненко — настоящий профессионал и еще долго сможет поддерживать оптимальную физическую форму, но в его возрасте такое дается только огромными усилиями. Федору уже нечего доказывать. Он много лет бился против лучших бойцов, достиг в MMA всего, что только возможно, и теперь имеет право наслаждаться жизнью. Однако окончательно решение, конечно, за самим Емельяненко.

Также Аарон Пико поделился ожиданиями от поединков российских бойцов Сергея Харитонова и Виталия Минакова на турнирах Bellator. В ночь с 15 на 16 февраля Харитонов (28-6) встретится с американцем Мэттом Митрионом (13-6). Днем позже непобежденный Минаков (21-0) сразится в октагоне с французом Чейком Конго (29-10-2).

— В поединке Харитонова и Митриона нужно сделать акцент на опыте последнего, — считает Аарон Пико. — Думаю, именно этот фактор окажется решающим и поможет Мэтту выйти победителем. Что касается боя Минакова и Конго, то он будет тяжелым для обоих спортсменов. Французский боец способен одержать верх, но легко победа ему не дастся. Если говорить о сильных сторонах Конго, то это в первую очередь мощнейшие удары ногами. Если хоть раз попадет в голову, у Минакова будут неприятности.

Мэтт Митрион известен прежде всего своей досрочной победой над Федором Емельяненко в июне 2017 года. Чейк Конго сейчас вышел на победную серию из семи боев, что является лучшим результатом француза за 17-летнюю карьеру в ММА.

Главные карды турниров Bellator 215 (Харитонов–Митрион) и 216 (Минаков–Конго) запланированы на 5:00 мск 16 и 17 февраля соответственно.