Спортивные выходные с «Известиями»

Баскетбол. Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Павел Бедняков Алексей Швед

Третий по счету в истории главной баскетбольной лиги страны Матч звезд пройдет в Москве. Предыдущие два проводились в Сочи и Санкт-Петербурге. Нынешняя выставочная встреча состоится на новой арене в Петровском парке. На паркет выйдут команды россиян («Звезды России») и легионеров («Звезды мира»), выступающих в Единой лиге. За оба коллектива выступят такие знаковые баскетболисты, как Джоэл Боломбой, Андрей Воронцевич, Серхио Родригес, Нандо де Коло (все — ЦСКА), Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Доррел Райт (все — «Локомотив-Кубань»), Сергей Моня, Джордан Мики (оба — «Химки»), Морис Ндур, Джамар Смит (оба — УНИКС), Джален Рейнольдс («Зенит»), Никита Михайловский («Автодор»), Энтони Клеммонс («Астана») и многие другие.

17 февраля, 16:30. Стадион «ВТБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов – Мэтт Митрион, Виталий Минаков – Чейк Конго

Фото: ТАСС/Илья Питалев Сергей Харитонов

В эти выходные состоятся сразу два турнира Bellator. Они пройдут в штате Коннектикут и будут особенно интересны российским поклонникам смешанных единоборств. Главной схваткой в рамках Bellator 215 станет бой в тяжелой весовой категории между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом. Через сутки в этом же октагоне сойдутся участники Bellator 216. Среди них наш непобежденный тяжеловес Виталий Минаков, который встретится с французом Чейком Конго. Победитель этой схватки станет следующим соперником американца Райана Бейдера, недавно одолевшего в финале Гран-при Федора Емельяненко.

16 февраля, 05:00. 17 февраля, 06:00. Mohegan Sun Arena (Анкасвилл, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Биатлон. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Александр Шеметов Спортсмены сборной России Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын (слева направо)

После сверхэкстремального соревнования в Кенморе стреляющие лыжники продолжают борьбу в Северной Америке. Аномальные морозы в Канаде на прошлой неделе привели к отмене спринтов. А остальные дисциплины были проведены в крайне сложных условиях. Тем не менее Александр Логинов сумел выиграть личную бронзу в индивидуальной гонке, что позволило ему опередить в общем зачете Кубка мира Мартена Фуркада и выйти на второе место. Также 27-летний спортсмен добыл аналогичную медаль в эстафете совместно с Евгением Гараничевым, Эдуардом Латыповым и Александром Поварницыным. Теперь Логинов и его партнеры по команде попытаются закрепить успех в столице зимней Олимпиады 2002 года. Американский этап станет последним перед мартовским чемпионатом мира в Эстерсунде.

15 февраля, 21:15, спринт, мужчины. 16 февраля, 20:05, гонка преследования, женщины. 17 февраля: 00:05, гонка преследования, мужчины; 20:10, супермикст. 18 февраля, 00:05, смешанная эстафета. Трасса «Солджер-Холлоу» (Солт-Лейк-Сити, США). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Eurosport

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Барыс»–«Авангард»

Фото: РИА Новости/Нина Зотина Матч «Барыс»–«Авангард»

До конца «регулярки» остается неделя. Большинство клубов узнали свою судьбу — для кого-то сезон закончится уже в феврале, а кто-то постепенно готовится к плей-офф и даже знает своих соперников. Впрочем, и на Западе, и на Востоке до сих пор не определились все участники Кубка Гагарина. А внутри конференций и дивизионов идет ожесточенная борьба за более высокие места и, соответственно, менее сложную сетку. Поэтому центральный матч выходных — не встречи СКА–«Йокерит» или «Автомобилист»–«Ак Барс», а матч «Барыса» с «Авангардом». Омичи, проводящие домашние игры в Балашихе, отстают от астанинцев на два очка и ведут борьбу за победу в дивизионе Чернышева, позволяющую занять второе место в Восточной конференции и попасть в первом раунде Кубка Гагарина на не самое сильное нижегородское «Торпедо». Но завтра эти бонусы достанутся «Барысу», если казахстанский клуб обыграет своего конкурента.

16 февраля, 14:00. «Барыс Арена» (Астана, Казахстан). Прямая трансляция на КХЛ ТВ

Лыжные гонки. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Владимир Песня Российский спортсмен Александр Большунов на дистанции гонки на 50 км классическим стилем

Помимо ЧМ по биатлону, в скором времени состоятся мировые первенства и по другим зимним видам спорта. Предстоящий итальянский этап Кубка мира по лыжным гонкам станет последним перед главным стартом сезона в австрийском Зеефельде. Поэтому в Конь съедутся лучшие лыжники, желающие пройти последнюю проверку перед мировым первенством. Среди них и многочисленные россияне, массово претендующие на медали. В том числе наша главная звезда Александр Большунов, четырехкратный призер прошлогодней Олимпиады в Пхёнчхане, ныне идущий вторым в общем зачете Кубка мира. Также участие в этапе примет двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

16 февраля, 14:15, спринт свободным стилем. 17 февраля, интервальный старт, классика: 11:30, женщины; 14:15, мужчины. Лыжная трасса Конье (Конь, Италия). Прямые трансляции на Eurosport и Eurosport 2