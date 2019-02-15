Поддать Чейку: Виталий Минаков вновь сразится с сильным французом

В эти выходные в США поединки проведут сразу два российских тяжеловеса. В ночь с 15 на 16 февраля на турнире Bellator 215 майор запаса воздушно-десантных войск Сергей Харитонов (28-6) встретится с американцем Мэттом Митрионом (13-6). Днем позже непобежденный Виталий Минаков (21-0) сразится в октагоне с французом Чейком Конго (29-10-2) на Bellator 216. Бои обещают стать трудными для россиян, несмотря на то что у обоих хорошие шансы добиться успеха.

Отомстить за Емельяненко

Сергей Харитонов не очень удачно начал свою карьеру в Bellator. В 2016 году он проиграл нокаутом мощному, но не самому известному американскому бойцу Хави Айяле, пропустив увесистый удар в начале первого раунда. Это поражение стало для россиянина первым с 2011 года. Харитонов реабилитировался уже в следующем поединке против другого американца Чейза Гормли. Но по-настоящему привлечь внимание зрителя 38-летний россиянин сумел в октябре прошлого года, когда уже в первом раунде эффектно разобрался с ветераном смешанных единоборств Роем Нельсоном (США).

Харитонов и Минаков Сергей Харитонов апперкотом отправил в нокаут Чейза Гормли на Bellator 175, 2017 год Фото: TASS/Zuma/Ricky Bassman

На этот раз в соперниках у россиянина не менее именитый Мэтт Митрион, известный прежде всего своей досрочной победой над самим Федором Емельяненко в июне 2017 года. В Bellator обидчик Последнего императора одержал четыре победы и потерпел одно поражение. Осенью 2018-го он ничего не смог противопоставить борцовским навыкам нового чемпиона в тяжелом весе Райана Бейдера.

— В этом поединке нужно сделать акцент на опыте Митриона, — поделился с «Известиями» знаменитый американский боец Аарон Пико. — Думаю, именно этот фактор окажется решающим и поможет Мэтту выйти победителем из схватки с Харитоновым.

Харитонов и Минаков Мэтт Митрион против Федора Емельяненко в рамках шоу Bellator 180 в Нью-Йорке Фото: TASS/Zuma/Amy Sanderson

Мощные удары, приличный размах рук и довольно легкое перемещение внутри октагона делают его постоянной угрозой в стойке. Тем не менее американца трудно назвать универсальным бойцом в отличие от его визави.

— На мой взгляд, в этом поединке фаворитом всё же является Митрион, — сказал «Известиям» промоутер Камил Гаджиев. — Харитонов набрал отличную форму и в последнее время выглядит в боях здорово. Но мне кажется, что американец на данном этапе своей карьеры очень голоден до побед. Вероятнее всего, бой завершится досрочно. А в чью именно пользу — сказать сложно.

Возвращение чемпиона

Сутки спустя, на турнире Bellator 216 состоится еще один не менее интригующий поединок. Не знающий поражений россиянин Виталий Минаков вернется в октагон после длительного перерыва и проведет схватку с французом Чейком Конго. По словам главы Bellator Скотта Кокера, бой-реванш определит следующего претендента на титул в тяжелом весе. Чемпионом в этой категории является Райан Бейдер.

В ноябре 2013 года Минаков нокаутировал своего соотечественника Александра Волкова и стал чемпионом американского промоушена. Он провел всего одну защиту титула — в бою против все того же Конго в апреле 2014 года одержал победу единогласным решением судей. Затем Виталий временно покинул Bellator из-за разногласий с руководством организации по контракту, в результате чего был лишен чемпионского пояса. В этом году Минаков вернулся в промоушен уже на улучшенных условиях.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий Виталий Минаков, бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе

— Первый поединок между Минаковым и Конго выдался очень упорным и продлился все пять раундов, — напомнил Камил Гаджиев. — Думаю, и в этот раз ситуация будет развиваться по похожему сценарию. Ставлю на победу россиянина в этом бою, несмотря на то что у него был довольно долгий перерыв, и он потерял в весе. Если Виталий сможет использовать свое преимущество в борьбе, то не будет иметь серьезных трудностей и выиграет.

Оба бойца универсалы, но 34-летний Минаков выглядит более сбалансированным, учитывая, что он является четырехкратным чемпионом мира по самбо, мастером спорта по вольной борьбе и дзюдо. Россиянин обладает внушительной физической силой и имеет приличную ударную технику, но, как отмечают эксперты, не уделяет большого внимания защите в стойке в движении. Виталий работает первым номером, делая ставку на агрессивное ведение боя, в котором он не дает возможности оппонентам подстроиться под себя.

— Конечно, Минаков — фаворит поединка, но недооценивать французского спортсмена нельзя, — поделился с «Известиями» президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков. — В пользу российского бойца говорит ряд показателей: он на девять лет моложе, отлично подготовлен к ведению боя как в стойке, так и в партере, имеет высокую скорость ударов с обеих рук, обладает чемпионским характером. Что касается Конго, то высокий уровень технической подготовки и отличные ударные навыки в сочетании с хорошей физической формой свидетельствуют о высоком потенциале француза. В то же время Минаков ничем не уступает ему в стойке, но, будучи заслуженным мастером спорта по самбо, заметно превосходит соперника в борьбе.

Фото: Global Look Press/ Derek Leung Французский боец смешанного стиля Чейк Конго

43-летний Чейк Конго сейчас вышел на победную серию из семи боев, что является лучшим результатом француза за 17-летнюю карьеру в ММА. До прихода в смешанные единоборства он занимался тайским боксом. Чейк наиболее комфортно чувствует себя на дальней дистанции и предпочитает работу вторым номером в невысоком темпе.

— Бой будет тяжелым для обоих спортсменов, — уверен Аарон Пико. — Думаю, Конго способен даже одержать верх, но легко победа ему не дастся. Если говорить о сильных сторонах француза, то это, в первую очередь, мощнейшие удары ногами. Если один из таких его ударов хоть раз попадет в голову, то у Минакова будут серьезные проблемы.

Главные карды турниров Bellator 215 и 216 запланированы на 5:00 мск 16 и 17 февраля соответственно.