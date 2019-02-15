«Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером для детей»

Единственный кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков способен вывести отечественный футбол на новый уровень. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил министр спорта Павел Колобков. Также он высоко оценил взаимодействие Следственного комитета со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), поделился мнением о политическом будущем биатлониста Антона Шипулина и высказал свое мнение об уголовном деле в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Известия» пообщались с министром на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Самый популярный вид спорта

— Устраивает ли вас уровень эксплуатации и окупаемости объектов чемпионата мира по футболу?

— Они максимально эксплуатируются — насколько это возможно. Там проводятся матчи, как РПЛ, так и ФНЛ, в год от 16 до 20 игр. В этом году на одном из стадионов был проведен концерт. Думаю, такая практика будет продолжаться, с учетом того что скоро будет закуплено более современное временное покрытие, которое быстро расстилается, быстро убирается, не портит газон.

После передачи стадионов регионам будут заключаться соглашения об аренде пустующий помещений — под фитнесс-клубы, спортивные магазины, другие сопутствующие спорту виды бизнеса. Есть много механизмов, чтобы зарабатывать. Например, naming rights (возможность продать название стадиона коммерческим структурам). Но это станет возможно после прекращения финансирования за счет федерального бюджета (до 2023 года). Хотя уже сейчас такие переговоры ведутся.

— 22 февраля состоятся выборы президента РФС. Вас не смущает, что в них примет участие всего один кандидат и они будут безальтернативными?

— Вовсе нет. Это говорит только о том, что всё футбольное сообщество сходятся во мнении, что кандидатура Александра Дюкова — оптимальная. Если бы были другие сильные кандидаты, с толковой, работающей программой развития, то они обязательно бы приняли участие в выборах.

— Александр Дюков способен изменить положение дел в российском футболе?

Колобков Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Ему по силам вывести футбол в стране на новый уровень. Александр Валерьевич долгое время возглавляет крупную компанию, которая успешна на рынке. Да и в футболе он человек далеко не новый — много лет руководит «Зенитом», достаточно давно входит в исполком РФС. Я встречался с ним не так давно и знаю, что Дюков объездил множество регионов и его программа основана именно на знаниях реалий нашего футбола, потребностях региональных федераций. Это огромный плюс. К тому же не забывайте, что он сам был спортсменом — достаточно успешно занимался фехтованием в Санкт-Петербурге.

— Значит, вы быстро найдете общий язык…

— Конечно. Мы договорились встретиться после выборов и наметить совместные пути развития, пожалуй, самого популярного вида спорта в нашей стране.

Чистота на высшем уровне

— Вам нравится преображение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) под руководством Юрия Гануса?

— Юрий Александрович и его команда работают по стандартам, которые были разработаны и утверждены WADA. Важно, чтобы они продолжали в том же духе и во время мониторинга со стороны WADA по их деятельности были только положительные отзывы.

— Вы разделяете точку зрения Юрия Гануса, что России все еще угрожает отстранение от Олимпийских игр в Токио?

— Говорить в таком ключе — это его право, но более важно не высказывать опасения и предположения, а продолжить заниматься прямыми обязанностями по деятельности РУСАДА. Сделать так, чтобы работа организации была еще более эффективной.

— Второй этап взаимодействия с WADA по московской лаборатории заключается в том, что отдел расследования WADA на основании электронной базы может запросить подозрительные пробы для перепроверок. Крайний срок передачи проб — 30 июня 2019 года. Мы сделаем всё в обозначенное время?

Колобков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Когда соответствующие запросы придут, в первую очередь они поступят в Следственный комитет (СК). Он впервые пошел на беспрецедентные шаги при передаче электронной базы данных, которая являлась вещественным доказательством. Поэтому, думаю, что и при передаче самих проб СК выработает определенную процедуру, которая всех устроит. Также хотелось бы подчеркнуть, что пока такого запроса не поступало и он, возможно, вообще не поступит. Этот пункт закреплен в «дорожной карте», но с обозначением — можем затребовать, а можем и нет.

Большое будущее

— Как вы оцениваете перспективы Виктора Ана, заявившего о возвращении в большой спорт, выступить на Играх в Пекине-2022?

— Помню момент, когда перед Играми-2010 Ан долго восстанавливался после тяжелой травмы и не смог отобраться в команду Южной Кореи. Тогда его списали со счетов и говорили, чтобы он заканчивал карьеру. Но Виктор принял решение поменять спортивное гражданство, выбрал Россию, много тренировался и выиграл на Играх-2014 в Сочи три золота и одну бронзу. Этим Ан доказал, что благодаря упорству, таланту, мастерству и силе характера ему очень многое по силам. Поэтому я не удивлюсь, если он вновь вернется в большой спорт с выдающимися результатами и примет участие в следующей Олимпиаде.

— С 21 февраля по 3 марта в австрийском Зеефельде стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта. На ваш взгляд, подопечные Елены Вяльбе могут опередить норвежцев в медальном зачете?

— Понимаете, в таких видах спорта, как лыжные гонки, очень важную роль играет акклиматизация, подбор лыж, работа сервисменов. У нас сильная команда. Ребята давно имеют лидирующие позиции в мире, в этом году очень сильно подтянулись девушки. Хочу пожелать им удачи, но говорить о том, что они будут на равных конкурировать с Норвегией, сложно. Тем более первый год нового олимпийского цикла часто приносит сюрпризы.

Колобков Фото: РИА Новости

— Как вы оцениваете первые шаги Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР)?

— Мы всегда оцениваем работу президента федерации по результатом спортсменов на крупных соревнованиях. Но это не совсем верно. Надо смотреть шире, так как глава СБР отвечает не только за подбор главного тренера и обеспечение условий национальной сборной, но и решает задачи развития своего вида спорта: занимается проведением соревнований, организовывает работу с регионами, занимается массовым спортом.

Владимир Драчев недавно возглавил СБР, пока ему сложно. Биатлон — один из ключевых видов спорта в России, один из самых зрелищных на Олимпийских играх. В последние годы в нашей стране было построено много новых стадионов для биатлонистов. Поэтому стартовые возможности развития этого вида спорта — безграничны. Драчеву надо собрать профессиональную команду и ежедневном формате заняться кропотливой работой. Думаю, что первые выводы о его деятельности можно будет сделать по окончании нынешнего сезона.

— В марте состоится чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде. Болельщикам стоит рассчитывать хотя бы на 1–2 медали?

— Безусловно, наши спортсмены способны показать хороший результат в Швеции.

Не только спорт

— Недавно у вас была встреча с биатлонистом Антоном Шипулиным, который недавно завершил карьеру. Что скажете о его планах заняться политикой и избраться в Госдуму?

— Про Шипулина могу сказать, что он не только выдающийся спортсмен, но и человек, который, даже выступая на соревнованиях, продвигал ряд проектов в своем регионе. К тому же он пользуется авторитетом в Свердловской области и, на мой взгляд, действительно созрел для решения общественно-политических вопросов. Но чтобы попасть в Госдуму ему предстоит еще большой путь. Сначала надо выиграть праймериз, где у него наверняка будут достойные конкуренты.

В разговоре он действительно сказал мне, что хотел быть оказаться в Госдуме. Но уверен, что если ему удастся избраться, то он не оставит спорт и будет продвигать биатлон и здоровый образ жизни в массы. Лично для меня важен его богатый опыт, и мне импонируют его человеческие характеристики.

Колобков Советский биатлонист Александр Тихонов Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал решение Шипулина пойти в Госдуму. Могли бы вы в целом высказать свое отношение к бывшим спортсменам в нижней палате парламента? Насколько они там полезны?

— У нас есть разные спортсмены в Госдуме. Например, деятельность наших прославленных олимпийских чемпионов — Александра Карелина, Ирины Родниной, Владислава Третьяка — никто не критикует. Они продвигают много законопроектов, отстаивают интересы своих регионов, очень ответственно относятся ко всем насущным вопросам. Я еще могу назвать несколько фамилий спортсменов, которые избраны в Госдуму и приносят большую пользу обществу.

— В заключение хотели бы задать вам вопрос относительно дела Александра Кокорина и Павла Мамаева. Вы следите за его развитием?

— Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира… Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий. Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение.