Колобков поделился планами привлечения россиян к спорту

Более 55% россиян должны заниматься спортом, заявил министр спорта Павел Колобков во время визита во Владивосток, где состоялся старт эстафеты огня зимней Универсиады в Красноярске.

Основной из главных целей глава министерства назвал вовлечение более половины населения страны в спорт к 2024 году и отметил, что за минувшие четыре года к выполнению комплекса ГТО присоединились около 10 млн человек, передает 24 ноября «Газета.ру».

«К 2024 году мы должны добиться массового вовлечения граждан в этот спорт», — подчеркнул Колобков.

Ранее в субботу Колобков и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещали сдать нормы комплекса ГТО. Кроме того, во Владивостоке министр спорта и Кожемяко вручили золотые знаки отличия ГТО жителям региона.