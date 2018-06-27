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Летний фестиваль ГТО прошел в Тверской области

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В Конаково Тверской области с 26 по 27 июня прошел летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В нем приняли участие 130 человек из 15 муниципальных образований региона.

Спортивная программа Фестиваля состоит из тестов для III–IV ступеней комплекса ГТО, отмечают «Тверские ведомости».

Напомним, в конце марта в московской гонке «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие более 2 тыс. человек. Об этом рассказал председатель Мосгордумы по физической культуре и молодежной политике Кирилл Щитов. По его словам, с каждым разом участников гонки и желающих ими стать становится всё больше. 

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