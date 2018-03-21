Московская гонка ГТО собрала больше 2 тыс. участников

В московской гонке «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли участие более 2 тыс. человек. Об этом рассказал председатель Мосгордумы по физической культуре и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, с каждым разом участников гонки и желающих ими стать становится всё больше. На 1,5 тыс. человек есть 1,6 тыс. квот, а заявок было получено 2,3 тыс., что свидетельствует о популярности проекта. Щитов также отметил, что даже «несмотря на морозы, достаточно суровую погоду, все кто заявлялся, прибыли и приняли участие» в гонке ГТО, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Гонка прошла 17 марта в столичном парке «Сокольники» и стала одной из самых массовых. Больше 210 команд попробовали свои силы на шестикилометровой трассе с 24 препятствиями. Следующая гонка пройдет уже в Санкт-Петербурге 29 апреля.

Гонка ГТО – это состязание среди команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы с препятствиями, пролегающей по пересеченной местности.