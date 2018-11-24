Колобков и Кожемяко сдадут нормы ГТО

Министр спорта России Павел Колобков и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко пообещали сдать нормы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом в субботу, 24 ноября, сообщает ТАСС.

Колобков и Кожемяко подчеркнули, что запишут результаты и отчитаются по каждому упражнению.

Во Владивостоке в субботу пройдет торжественная церемония эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Турнир пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. После мероприятия Колобков и Кожемяко посетят строительную площадку физкультурно-спортивного комплекса в микрорайоне Владивостока «Снеговая Падь».

Министр спорта и врио губернатора вручат золотые знаки отличия ГТО жителям региона, а также встретятся со спортивной общественностью Приморья.

24 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о возрождении в России комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).