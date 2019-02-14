В чем Солт: Александр Логинов готовится к главным стартам

Бронзовый призер ЧМ-2017 по биатлону Александр Логинов попытается в нынешнем сезоне решить сразу две задачи: стать вторым в общем зачете Кубка мира и выиграть медали на мартовском мировом первенстве в шведском Эстерсунде. Для этого ему нужно успешно выступить на стартующем сегодня восьмом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, а затем в условиях жесткого графика хорошо подготовиться к чемпионату мира.

Борьба продолжается

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити — второй в Северной Америке. На прошлой неделе стреляющие лыжники выступали в канадском Кенморе. Далеко не все лучшие спортсмены отправились за океан. Многие предпочли сборы в Европе и предстоящее континентальное первенство в Белоруссии, чтобы избежать длительных перелетов и сложной акклиматизации. Среди них пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад.

Зато в Канаду и США отправились лидер общего зачета нынешнего Кубка мира норвежец Йоханнес Бе и его главный преследователь — россиянин Александр Логинов. Наш спортсмен ведет борьбу с Фуркадом за второе место по итогам сезона и уже сумел его опередить благодаря бронзе в индивидуальной гонке на этапе в Кенморе.

— Ситуация с Логиновым была неоднозначной: с одной стороны, лучше было целенаправленно готовиться к чемпионату мира через сбор в Риднау и ЧЕ в Минске, с другой — шанс побороться с Фуркадом за второе место в общем зачете Кубка мира диктовал Александру необходимость лететь за океан. В итоге он посоветовался с тренерами и сам изъявил желание отправиться в Северную Америку, — поделился с «Известиями» вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

В Кенморе, помимо бронзы в индивидуальной гонке, Логинов принес в копилку сборной России медаль аналогичного достоинства в эстафете. Совместно с ним этого добились бронзовый призер сочинской Олимпиады-2014 Евгений Гараничев, а также молодые биатлонисты Эдуард Латыпов и Александр Поварницын.

— Поездка в Канаду и США была нужна не только Логинову в его борьбе за второе место, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной СССР Александр Привалов. — Важно еще учитывать командный рейтинг в общем зачете Кубка наций. Да, мы сейчас идем там третьими, но нужно еще удержать эту позицию. Поэтому было рискованно отправлять в Америку одну молодежь — нужны были и опытные ребята вроде Логинова и Гараничева. Тем более оба сами изъявили желание поучаствовать в североамериканских этапах.

Ставка на Логинова

На сегодня Александр Логинов — единственный спортсмен, которому гарантировано место в заявке на чемпионат мира. Помимо него, Гараничева, Латыпова и Поварницына, в Северной Америке от России также выступают Сергей Корастылев, Юрий Шопин, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

На сборе в итальянском Риднау от мужчин сейчас находятся Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов и Антон Бабиков. От женщин — Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.

Окончательный выбор из 16 спортсменов (восемь мужчин и восемь женщин) на ЧМ будет сделан по итогам чемпионата Европы.

— Не секрет, что Логинов — наша главная надежда на чемпионате мира, — отметил Сергей Чепиков. — Его успешное выступление в этом сезоне позволяет рассчитывать на медали. Надеюсь, остальные ребята и девушки также порадуют хорошими результатами. Но среди них тренерам еще предстоит выбор по итогам сбора и чемпионата Европы, который по составу может оказаться не слабее североамериканских этапов Кубка мира. Не говоря уже про психологическую составляющую. В Белоруссии наверняка ажиотаж будет выше и болельщиков придет больше, чем в Канаде и США. То есть ожидается атмосфера, приближенная к тому, что наших спортсменов ждет на чемпионате мира. И важно посмотреть, как они морально готовы выступать в таких условиях.

Специалисты надеются, что Логинов успеет восстановиться после этапа в США и хорошо подготовиться к чемпионату мира.

— Обычно акклиматизация после таких длинных перелетов длится около 10 дней, — пояснил Александр Привалов. — Поэтому в США стоит ждать более увлекательных гонок, чем в Канаде. А у Логинова до чемпионата мира в Эстерсунде будет время на восстановление. Вопрос в том, как ему распределят нагрузку на чемпионате Европы. Саше важно также улучшить свою стрельбу. Она у него рискованная — и такой метод имеет право на существование. Но необдуманная. Возможно, стоит чуть поступиться скорострельностью в пользу качества работы на огневом рубеже.

Избежать морозов

Часть гонок на этапе в Кэнморе сорвалась из-за аномально низкой температуры. В отдельные моменты столбик термометра опускался до 30 градусов мороза. Из-за этого отменили оба спринта. А индивидуальные гонки и эстафеты прошли в экстремальных условиях.

— Здесь трудность не только в том, что сами старты проходили в морозы, но и в том, что тренироваться приходилось в совершенно непригодных условиях, — подчеркнул Привалов. — Конечно, можно выкрутиться и в таких обстоятельствах. В наше время, например, готовились, чередуя забеги на 5 км и отжимания. Это давало возможность хоть как-то регулировать свое состояние при такой погоде. Но всё равно на состоянии спортсменов подобный форс-мажор сказывается. Это может усложнить выступление в Штатах. Главное, чтобы сейчас была нормальная температура, чтобы все вернулись в Европу перед ЧМ, избежав проблем со здоровьем.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 14 по 18 февраля. Чемпионат Европы в минском комплексе «Раубичи» намечен на 20–24 февраля. А мировое первенство в Эстерсунде состоится с 7 по 17 марта. Завершится биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене 21–24 марта.