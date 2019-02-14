Прямой эфир

В чем Солт: Александр Логинов готовится к главным стартам

Успешное выступление в Юте поможет биатлонисту закрепиться на втором месте в Кубке мира
0
Фото: РИА Новости/Александр Шеметов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бронзовый призер ЧМ-2017 по биатлону Александр Логинов попытается в нынешнем сезоне решить сразу две задачи: стать вторым в общем зачете Кубка мира и выиграть медали на мартовском мировом первенстве в шведском Эстерсунде. Для этого ему нужно успешно выступить на стартующем сегодня восьмом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, а затем в условиях жесткого графика хорошо подготовиться к чемпионату мира.

Борьба продолжается

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити — второй в Северной Америке. На прошлой неделе стреляющие лыжники выступали в канадском Кенморе. Далеко не все лучшие спортсмены отправились за океан. Многие предпочли сборы в Европе и предстоящее континентальное первенство в Белоруссии, чтобы избежать длительных перелетов и сложной акклиматизации. Среди них пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад.

Логинов занял третье место в индивидуальной гонке Кубка мира по биатлону

Зато в Канаду и США отправились лидер общего зачета нынешнего Кубка мира норвежец Йоханнес Бе и его главный преследователь — россиянин Александр Логинов. Наш спортсмен ведет борьбу с Фуркадом за второе место по итогам сезона и уже сумел его опередить благодаря бронзе в индивидуальной гонке на этапе в Кенморе.

— Ситуация с Логиновым была неоднозначной: с одной стороны, лучше было целенаправленно готовиться к чемпионату мира через сбор в Риднау и ЧЕ в Минске, с другой — шанс побороться с Фуркадом за второе место в общем зачете Кубка мира диктовал Александру необходимость лететь за океан. В итоге он посоветовался с тренерами и сам изъявил желание отправиться в Северную Америку, — поделился с «Известиями» вице-президент Союза биатлонистов России (СБР), двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

В Кенморе, помимо бронзы в индивидуальной гонке, Логинов принес в копилку сборной России медаль аналогичного достоинства в эстафете. Совместно с ним этого добились бронзовый призер сочинской Олимпиады-2014 Евгений Гараничев, а также молодые биатлонисты Эдуард Латыпов и Александр Поварницын.

— Поездка в Канаду и США была нужна не только Логинову в его борьбе за второе место, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной СССР Александр Привалов. — Важно еще учитывать командный рейтинг в общем зачете Кубка наций. Да, мы сейчас идем там третьими, но нужно еще удержать эту позицию. Поэтому было рискованно отправлять в Америку одну молодежь — нужны были и опытные ребята вроде Логинова и Гараничева. Тем более оба сами изъявили желание поучаствовать в североамериканских этапах.

Ставка на Логинова

На сегодня Александр Логинов — единственный спортсмен, которому гарантировано место в заявке на чемпионат мира. Помимо него, Гараничева, Латыпова и Поварницына, в Северной Америке от России также выступают Сергей Корастылев, Юрий Шопин, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

Россияне выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка по биатлону

На сборе в итальянском Риднау от мужчин сейчас находятся Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов и Антон Бабиков. От женщин — Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.

Окончательный выбор из 16 спортсменов (восемь мужчин и восемь женщин) на ЧМ будет сделан по итогам чемпионата Европы.

— Не секрет, что Логинов — наша главная надежда на чемпионате мира, — отметил Сергей Чепиков. — Его успешное выступление в этом сезоне позволяет рассчитывать на медали. Надеюсь, остальные ребята и девушки также порадуют хорошими результатами. Но среди них тренерам еще предстоит выбор по итогам сбора и чемпионата Европы, который по составу может оказаться не слабее североамериканских этапов Кубка мира. Не говоря уже про психологическую составляющую. В Белоруссии наверняка ажиотаж будет выше и болельщиков придет больше, чем в Канаде и США. То есть ожидается атмосфера, приближенная к тому, что наших спортсменов ждет на чемпионате мира. И важно посмотреть, как они морально готовы выступать в таких условиях. 

Специалисты надеются, что Логинов успеет восстановиться после этапа в США и хорошо подготовиться к чемпионату мира. 

— Обычно акклиматизация после таких длинных перелетов длится около 10 дней, — пояснил Александр Привалов. — Поэтому в США стоит ждать более увлекательных гонок, чем в Канаде. А у Логинова до чемпионата мира в Эстерсунде будет время на восстановление. Вопрос в том, как ему распределят нагрузку на чемпионате Европы. Саше важно также улучшить свою стрельбу. Она у него рискованная — и такой метод имеет право на существование. Но необдуманная. Возможно, стоит чуть поступиться скорострельностью в пользу качества работы на огневом рубеже.

Избежать морозов

Часть гонок на этапе в Кэнморе сорвалась из-за аномально низкой температуры. В отдельные моменты столбик термометра опускался до 30 градусов мороза. Из-за этого отменили оба спринта. А индивидуальные гонки и эстафеты прошли в экстремальных условиях.

За тех, кто в Кенморе: биатлонисты выступят в Канаде и США
Экспериментальный состав нашей сборной испытают за океаном

— Здесь трудность не только в том, что сами старты проходили в морозы, но и в том, что тренироваться приходилось в совершенно непригодных условиях, — подчеркнул Привалов. — Конечно, можно выкрутиться и в таких обстоятельствах. В наше время, например, готовились, чередуя забеги на 5 км и отжимания. Это давало возможность хоть как-то регулировать свое состояние при такой погоде. Но всё равно на состоянии спортсменов подобный форс-мажор сказывается. Это может усложнить выступление в Штатах. Главное, чтобы сейчас была нормальная температура, чтобы все вернулись в Европу перед ЧМ, избежав проблем со здоровьем.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 14 по 18 февраля. Чемпионат Европы в минском комплексе «Раубичи» намечен на 20–24 февраля. А мировое первенство в Эстерсунде состоится с 7 по 17 марта. Завершится биатлонный сезон последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене 21–24 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
IBU заблокировал спонсорский контракт Союза биатлонистов России на 100 млн рублей
Бывшая российская биатлонистка Аввакумова задумала снова сменить сборную

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017