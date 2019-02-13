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Бывшая российская биатлонистка Аввакумова задумала снова сменить сборную

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Бывшая российская биатлонистка Екатерина Аввакумова решила снова сменить гражданство после перехода в состав сборной Южной Кореи. Об этом 13 февраля информирует портал Chosun.com.

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Как уточняет «Спорт-Экспресс», 28-летняя спортсменка не смогла адаптироваться к условиям жизни в Корее.

Аввакумова стала гражданкой Южной Кореи в конце 2016 года и с начала 2017-го начала выступать в составе национальной сборной страны. На чемпионате мира 2017 года биатлонистка заняла пятое место и стала первой в истории кореянкой, которой удалось финишировать в первой шестерке в мировом первенстве.

В 2018 году она приняла участие в соревнованиях на Олимпийских играх в Пхёнчхане, ее лучшим результатом стало 16-е место в индивидуальной гонке. После этого спортсменка вернулась в Россию.

13 февраля шестикратный олимпийский чемпион, шорт-трекист Виктор Ан сообщил о решении принять участие в отборе в сборную России. Южнокореец принял российское гражданство в 2011 году и стал лидером сборной страны по шорт-треку. Однако в сентябре 2018 года он объявил о завершении спортивной карьеры и возвращении в Южную Корею.

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