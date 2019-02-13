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Виктор Ан в августе примет участие в отборе в сборную России

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан заявил, что примет участие в отборе в сборную РФ, сообщает в среду, 13 февраля, южнокорейская газета «Кёнхян Синмун».

«Я буду усердно тренироваться и приму участие в отборе в национальную сборную, который пройдет в России в августе», — сказал спортсмен.

Южнокореец Ан принял российское гражданство в декабре 2011 года и стал лидером сборной страны по шорт-треку. Под флагом РФ он завоевал три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, два золота на чемпионате мира – 2014. Спортсмен не получил от МОКа приглашения для участия в зимних Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане. В сентябре прошлого года он сообщил, что принял решение завершить спортивную карьеру и вернуться в Южную Корею.

«На данный момент времени обсуждаются варианты: продолжить карьеру спортсмена, быть играющим тренером, работать в тренерском штабе первой или юниорской команды», — цитирует спортсмена ТАСС.

Ан добавил, что хотел бы продолжать выступления, отметив, что его форма сейчас лучше, чем перед Олимпиадой в Пхёнчхане.

В сентябре Ан сообщил, что в будущем, возможно, станет тренером сборной России.

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