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Виктор Ан не исключил возможность работать тренером в сборной России

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня/Владимир Трефилов
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Российский шорт-трекист Виктор Ан не исключил, что в будущем станет тренером сборной России. Спортсмен прокомментировал свое решение завершить карьеру и покинуть РФ.

В своем Instagram он опубликовал от руки написанную запись на корейском языке, в которой конькобежец сообщает о том, что ему необходимо время подумать.

«Я только лишь отклонил предложение прямо сейчас стать тренером сборной России, а о своем пути в дальнейшем не принял решения. Я еще подумаю во время отпуска и сделаю выбор», — говорится в комментарии в соцсети.

5 сентября глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан решил завершить карьеру в РФ. Он также рассказал, что спортсмен отказался от тренерской работы.

32-летний Ан завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2006 года в составе сборной Южной Кореи, а также трижды выигрывал в составе российской сборной на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спортсмен не был допущен до Игр 2018 года в Пхенчхане. Прошлый сезон он завершил выступлением на чемпионате РФ в Санкт-Петербурге. Объяснения от МОКа относительно отказа в приглашении на Олимпиаду Ан так и не получил.

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