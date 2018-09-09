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Фигурист Федор Климов объявил о завершении карьеры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Олимпийский чемпион командных соревнований и серебряный призер Игр в Сочи в парном фигурном катании Федор Климов объявил о завершении карьеры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российской Федерации фигурного катания. 

«Почему? Потому что пары Ксения Столбова – Федор Климов больше нет. Это было наше обоюдное решение», — цитирует сайт слова спортсмена.

По его словам, он намерен попробовать себя в тренерской деятельности. При этом Климов отметил, что оставляет за собой право вернуться в фигурное катание через некоторое время. 

О распаде пары стало известно 31 августа. В марте Столбова и Климов пропустили чемпионат мира в Милане из-за травмы. Тренер пары Нина Мозер тогда заявила, что спортсмены завершат карьеру.

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