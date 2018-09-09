Фигурист Федор Климов объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион командных соревнований и серебряный призер Игр в Сочи в парном фигурном катании Федор Климов объявил о завершении карьеры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российской Федерации фигурного катания.

«Почему? Потому что пары Ксения Столбова – Федор Климов больше нет. Это было наше обоюдное решение», — цитирует сайт слова спортсмена.

По его словам, он намерен попробовать себя в тренерской деятельности. При этом Климов отметил, что оставляет за собой право вернуться в фигурное катание через некоторое время.

О распаде пары стало известно 31 августа. В марте Столбова и Климов пропустили чемпионат мира в Милане из-за травмы. Тренер пары Нина Мозер тогда заявила, что спортсмены завершат карьеру.

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