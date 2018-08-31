Российские фигуристы Столбова и Климов прекратили выступление в паре

Олимпийские чемпионы игр в Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов прекратили парные выступления.

Решение об этом, как спортсмен рассказал 31 августа «РИА Новости», было принято весной обоими спортсменами.

По словам фигуриста, пары Столбова — Климов не существует. Он поблагодарил бывшую партнершу за совместную карьеру.

«С Ксенией я общался последний раз еще весной, завершить карьеру мы собирались еще по итогам прошлого сезона, но сезон получился неполным», — пояснил фигурист, передает РЕН ТВ.

В феврале сообщалось, что Столбова и Климов пропустили чемпионат мира в Милане из-за травмы. Тренер пары Нина Мозер тогда заявила, что спортсмены завершат карьеру.

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