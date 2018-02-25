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Фигуристы Столбова и Климов пропустят чемпионат мира в Милане из-за травмы

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российские фигуристы, призеры сочинской Олимпиады Ксения Столбова и Федор Климов пропустят чемпионат мира по фигурному катанию 2018 года из-за травмы партнерши. После данного соревнования ранее они собирались завершить карьеру.

«С большим сожалением я должна объявить, что сезон закончен, и я не смогу принять участие в чемпионате мира в Милане», — написала Столбова в своем аккаунте в Instagram под фотографией травмированной ноги.

В короткой программе финала Гран-при 7 декабря 2017 года фигуристка подвернула ногу, после чего не могла делать толчковые элементы в полную силу.

Спортсменка отметила, что все препятствия лишь временны, вскоре она встанет на ноги и будет готова достигать новых целей в карьере в фигурном катании.

Столбова и Климов не получили специальное приглашение от комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) и не смогли выступить на Играх в Пхёнчхане.

К мировому первенству в Италии, которое пройдет с 21 по 25 марта, готовятся еще две пары — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В чемпионате примут участие также олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова и серебряный призер Евгения Медведева. 

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