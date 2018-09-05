Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку, конькобежец Виктор Ан объявил о завершении карьеры спортсмена. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Федерации конькобежного спорта РФ Алексей Кравцов.

«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера», — рассказал Кравцов и добавил, что федерация благодарна Ану за тот вклад, который тот внес в развитие шорт-трека в России, пишет телеканал «360».

Глава Федерации конькобежного спорта РФ также подчеркнул, что решение спортсмен принимал совместно со своей семьей, а его жена убеждена, что их дочь должна расти в Корее, пишет «Спорт-Экспресс».

32-летний Ан завоевал три золотые медали на Олимпийских играх 2006 года в составе сборной Южной Кореи, а также трижды выигрывал в составе сборной РФ на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Спортсмен не был допущен до Игр-2018 года в Пхёнчхане. Прошлый сезон он завершил выступлением на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Объяснения от МОКа относительно отказа в приглашении на Олимпиаду Виктор Ан так и не получил, пишет НСН.