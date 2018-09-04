Тренер «Ростова» Карпин в третий раз стал отцом

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин стал отцом в третий раз. Об этом специалист сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал снимок новорожденной.

Третьего ребенка Карпину родила его супруга Дарья, на которой он женился в 2017 году. У 49-летнего специалиста уже есть две дочери от первого брака — Мария 1996 года рождения и Валерия 2001 года рождения, пишет RT.

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 4 Сен 2018 в 6:19 PDT

Как пишет сайт kp.ru, за час с небольшим после публикации пост набрал более 10 тыс. лайков и добрых пожеланий. Издание также отмечает, что, судя по геолокации опубликованных снимков, ребенок родился в эстонском городе Ида-Вирумаа.

С прибавлением в семействе тренера поздравил и родной клуб.

«От всей души поздравляем вас и вашу жену Дарью с рождением прекрасной малышки! Коллектив ФК «Ростов» желает вам, чтобы прекрасная дочь росла здоровой и радовала своих родителей», — приводит «Спорт-Экспресс» сообщение на странице игроков в Twitter.