Виктор Ан написал открытое письмо в МОК

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку написал открытое письмо. Виктор Ан попросил МОК объяснить свою дисквалификацию. С подобным заявлением выступил и лыжник Сергей Устюгов.

В Женеве продолжаются судебные слушания. Сегодня рассматривают апелляции 11 лыжников. Поддержать российских спортсменов приехали пенсионеры. Супружескую пару из Петербурга в зал не пустили. По решению МОКа, на Олимпиаду допущены только 169 спортсменов. Спортивные чиновники даже разбили пары фигуристов. Ивана Букина в Пхёнчхане не ждут, а его партнершу Степанову — напротив.

Большинство российских спортсменов надеются на изменение решения МОКа. Виктор Ан, написавший открытое письмо, продолжает готовиться к Играм. Без русского корейца распадается эстафетная команда по шорт-треку. Россия пропустит мужскую и женскую эстафету по биатлону из-за недобора. Нет альтернатив в составе на командный турнир по фигурному катанию. Пара фигуристов Столбова–Климов отказалась от участия в Играх.