Новая глава о зимних Олимпийских играх

25 февраля 2018 года зимние Олимпийские игры в Пхенчхане завершились. На Олимпийском стадионе в рамках церемонии закрытия показали шоу «Пекинские восемь минут», выпущенные известным режиссером Чжан Имоу. Вспоминая успех летних Олимпийских игр в Пекине десять лет назад, Китай снова привлек внимание всего мира. Люди почувствовали ответственное отношение Китая к организации подобных мероприятий и прониклись очарованием китайской культуры. Эти воспоминания и эмоции заставляют сейчас с нетерпением ждать, какие сюрпризы новая зимняя Олимпиада в Пекине в 2022 году принесет миру?

В концовке шоу «Пекинские восемь минут» посланник панда получил специальное приглашение, которое китайский президент Си Цзиньпин и сотни миллионов людей отправили тогда друзьям со всего мира. На нем была надпись «2022 год встречаем в Пекине!».

Через несколько лет олимпийский флаг снова появится в Китае. Оглядываясь на десятилетие после Олимпийских игр в Пекине, Китай добился огромного прогресса во всех аспектах. Высокоскоростные железные дороги, мобильные платежи, общие велосипеды и интернет-магазины глубоко изменили образ жизни людей. Отстроена и функционирует самая крупная в мире высокоскоростная железнодорожная магистраль, облачные технологии искусственного интеллекта поражают воображение. Всесторонний технологический прогресс приводит к общему ускорению возможности перемещаться в пространстве и потоков людей, товаров и информации. Это привносит особый интерес для посещения страны иностранцами.

Неважно, какой это будет город – Пхенчхан в Южной Корее или Сочи в России, важно то, что зимние Олимпийские игры не только захватывающие соревнования, но и лучшие популяризаторы зимних видов спорта. В качестве снежного царства Россия впервые донесла олимпийское пламя на Северный полюс на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. И это пламя все еще очень хорошо горит. Олимпийский дух подобен священному огню, при любых обстоятельствах он цепкий и настойчивый.

С 19 по 22 сентября 2018 года в Национальном конференц-центре в Пекине пройдет Международная выставка зимних видов спорта, которая сможет привлечь дополнительное внимание к Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

Проведение сопутствующих мероприятий и самой Олимпиады укрепит также и тему «Одного пояса – одного пути». Уже в прошлом году начался обмен опытом и идеями. Спортивное бюро провинции Хэйлунцзян прочно ухватилось за стратегическую возможность связать спорт и экономику. Состоялась 3-я Китайско-российская межрегиональная конференция по спортивной бирже и сотрудничеству. На ней в полной мере были оценены преимущества и характеристики китайско-российского спорта, слияния спорта со здоровьем, образованием, культурой, туризмом и другими отраслями. На этих спортивных биржах создают платформы для разных направлений в дальнейшей работе. Например, на одной недавней встрече Хэйлунцзянской спортивной травматологической больницы с Республикой Бурятия состоялась горячая дискуссия. Обсуждались темы традиционной китайской медицины и традиционные методы реабилитации, а также методы реабилитации российской и западной медицины и физиотерапии.

Четыре года осталось до 2022 года, во время весенних традиционных китайских фестивалей в 2022 году у подножия Великой Китайской стены будет использоваться «чистый лед и снег», чтобы пригласить друзей со всего мира на открытие Олимпийских игр.

С нетерпением ждем встречи с вами в Пекине в 2022 году. Пекин приветствует вас!