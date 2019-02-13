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IBU заблокировал спонсорский контракт Союза биатлонистов России на 100 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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Международный союз биатлонистов (IBU) заблокировал спонсорский контракт на сумму 100 млн рублей между Союзом биатлонистов России (СБР) и онлайн-СМИ. Об этом 13 февраля член правления СБР Алексей Нуждов сообщил агентству «РИА Новости».

IBU посчитал, что предполагаемый спонсор СБР является букмекерской конторой, хотя это лишь онлайн-СМИ с созвучным названием, следует из письма президента СБР Владимира Драчева, которое было отправлено в международную организацию.

«Ничего противоправного или противоречащего Конституции или нормативным документам IBU в этом договоре не было. С каждой неделей мы всё больше и больше удивлялись, почему на такой простой вопрос мы не можем получить ясный ответ и согласие», — комментирует утверждение контракта Нуждов.

13 января сообщалось, что биатлонисты из России взяли золото в эстафете на этапе Кубка мира IBU в немецком Оберхофе. Российская четверка лидировала с первого этапа и победила с итоговым временем 1 час 20 минут 54,3 секунды.

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