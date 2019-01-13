Российские биатлонисты взяли золото в эстафете в Оберхофе

Мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету четыре по 7,5 км на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Оберхофе. Команду представляли Александр Логинов, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев, сообщает 13 января «Чемпионат».

Отмечается, что российская четверка лидировала с первого этапа и победила с итоговым временем 1 час 20 мин 54,3 сек. Второе место заняли спортсмены из Франции с результатом 1 час 21 мин 55,4 сек., третьими к финишу со временем 1 час 23 мин 12,9 сек. пришли австрийские стреляющие лыжники.

В этот же день женская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете четыре по 6 км на этапе Кубка мира в Оберхофе. Победительницами стали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт.

ТАСС отмечает, что это первый случай за 13 лет, когда и мужская, и женская сборная России по биатлону выиграли золото в эстафете в рамках одного этапа Кубка мира.

11 января российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке, которая состоялась в немецком Оберхофе. Одержанная победа стала первой индивидуальной для 26-летнего россиянина на этапах Кубка мира по биатлону.

12 января стреляющие лыжники из России завоевали все медали в спринтерской гонке на 10 км на четвертом этапе Кубка IBU, который проходит в польском Душники-Здруй.