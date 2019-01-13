Глава Союза биатлонистов прокомментировал победу россиянок в Оберхофе
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал ожидаемой победу национальной сборной в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.
«Я бы не сказал, что победа оказалась неожиданной. Мы готовились, работали, рассчитывали на подиум, но так вышло, что удача повернулась к нам лицом. И мы сумели выиграть золотые медали», — цитирует его телеканал «360».
Драчев добавил, что у национальной команды есть хорошие перспективы на ближайших биатлонных турнирах.
«Мы надеемся и на наших ребят, которые смогут полноценно подготовиться и пробежать на Кубке IBU и Кубке мира», — сказал глава федерации.
В последние годы сборную России обвиняют в применении допинга, и некоторые представители биатлона открыто выражают мнение, что национальную команду не надо допускать до международных соревнований. Драчев считает, что эти разговоры до сих пор «цепляют» спортсменов сборной России.
«Давление идет, оно будет только усиливаться. Многим возвращение российской команды не нравится. Российский биатлон поднимается, и думаю, что если пойдем такими темпами, то сможем к Олимпиаде подготовить хорошую резервную команду, как и было раньше», — подчеркнул он.
Ранее 13 января женская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете четыре по 6 км на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU) в Оберхофе. Победительницами стали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт.