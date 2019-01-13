Глава Союза биатлонистов прокомментировал победу россиянок в Оберхофе

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал ожидаемой победу национальной сборной в женской эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Я бы не сказал, что победа оказалась неожиданной. Мы готовились, работали, рассчитывали на подиум, но так вышло, что удача повернулась к нам лицом. И мы сумели выиграть золотые медали», — цитирует его телеканал «360».

Драчев добавил, что у национальной команды есть хорошие перспективы на ближайших биатлонных турнирах.

«Мы надеемся и на наших ребят, которые смогут полноценно подготовиться и пробежать на Кубке IBU и Кубке мира», — сказал глава федерации.

В последние годы сборную России обвиняют в применении допинга, и некоторые представители биатлона открыто выражают мнение, что национальную команду не надо допускать до международных соревнований. Д​рачев считает, что эти разговоры до сих пор «цепляют» спортсменов сборной России.

«Давление идет, оно будет только усиливаться. Многим возвращение российской команды не нравится. Российский биатлон поднимается, и думаю, что если пойдем такими темпами, то сможем к Олимпиаде подготовить хорошую резервную команду, как и было раньше», — подчеркнул он.

Ранее 13 января женская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете четыре по 6 км на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU) в Оберхофе. Победительницами стали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт.