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Российские биатлонистки выиграли эстафету в немецком Оберхофе

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Фото: TASS/AP/Petr David Josek
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Женская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете четыре по 6 км на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU) в Оберхофе. Победительницами стали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт, сообщает 13 января «Чемпионат».

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24-километровую дистанцию со стрельбой россиянки преодолели за 1 час 18 мин 46,3 сек. Немецкая команда, занявшая вторую ступень пьедестала, отстала на 33,5 сек. Третье место с отставанием в 36,7 сек досталось спортсменкам из Чехии.

11 января российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке, которая состоялась в немецком Оберхофе. Одержанная победа стала первой индивидуальной для 26-летнего россиянина на этапах Кубка мира по биатлону.

12 января стреляющие лыжники из России завоевали все медали в спринтерской гонке на 10 км на четвертом этапе Кубка IBU, который проходит в польском Душники-Здруй.

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