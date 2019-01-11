Биатлонист Логинов одержал первую личную победу в Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринтерской гонке, которая состоялась 11 января в немецком Оберхофе, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Отмечается, что спортсмен без промахов преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут. 50,9 сек. Вторым финишировал норвежский лыжник Йоханнес Бё (отставание 25,2 секунды), третье место занял биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон (отставание 36,8 секунды).

Для 26-летнего россиянина эта победа стала первом индивидуальной на этапах Кубка мира по биатлону, отмечает «Федеральное агентство новостей». На этапе Кубка мира сезона 2012-2013 годов в Сочи он выиграл золото в составе эстафетной команды России.

13 декабря стало известно, что правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году. Полиция посетила национальную команду, которая приехала в республику для выступления на этапе Кубка мира (13–16 декабря), и допросила ряд спортсменов, а также специалистов сборной РФ.

В списке подозреваемых оказались биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.