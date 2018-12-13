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Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в нарушении антидопинговых правил

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Полиция Австрии предъявила обвинения ряду российских биатлонистов и тренеров в нарушении антидопинговых правил в 2017 году. Об этом 13 декабря сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев.

В списке оказались биатлонисты Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин и Ирина Старых, а также тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Как написал Губерниев в своем Instagram, «несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция» и обвинила вышеперечисленных лиц в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене в 2017 году.

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«Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты, и вопросов нет. А теперь они есть у австрийской полиции», — отметил телекомментатор.

По его словам, спортсмены и сотрудники сборной должны будут дать объяснения полиции в четверг, 13 декабря.

Как сообщает агентство ТАСС, посольство РФ намерено в срочном порядке запросить у австрийской полиции официальную информацию по биатлонистам, чтобы разобраться в ситуации.

На чемпионате мира 2017 года Волков, Шипулин, а также Максим Цветков и Антон Бабиков взяли золото в эстафете 4 по 7,5 км.

13 декабря в Хохфильцене начнется второй этап Кубка мира по биатлону. В состав сборной России вошли Гараничев, Логинов и Старых. Соревнования продлятся до 16 декабря.

В конце ноября Международный союз биатлонистов (IBU) заподозрил в допинге четырех российских биатлонистов: Евгения Устюгова, Светлану Слепцову, Александра Печенкина и Александра Чернышова.

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