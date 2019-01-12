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WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.

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Отмечается, что до 17 января WADA будет принимать рекомендации комитета по рассмотрению соответствия. На основании этих данных и решится судьба РУСАДА.

10 января министр спорта России Павел Колобков заявил, что эксперты международной организации приступили к работе в московской антидопинговой лаборатории.

В 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена Российское антидопинговое агентство лишили аккредитации. 20 сентября 2018 года исполком WADA проголосовал за его восстановление в правах. Согласно решению международной организации, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской лаборатории.

22 декабря сообщалось, что экспертная группа Всемирного антидопингового агентства не смогла в срок завершить извлечение данных из московской лаборатории в связи с тем, что ее оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. После этого было принято решение согласовать дальнейшие действия по копированию данных.

9 января 2019 года эксперты WADA вновь прибыли в российскую столицу, чтобы завершить миссию, пишет «Газета.ру».

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