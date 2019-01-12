В Польше российские биатлонисты завоевали все медали в спринте

Биатлонисты из России завоевали все медали в спринтерской гонке на 10 км на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в польском Душники-Здруй. Об этом 12 января сообщает «РИА Новости».

Александр Поварницын одержал победу, финишировав без промахов с результатом 24 минуты 9,4 секунды. Второе место на пьедестале занял Никита Поршнев (без промахов, +24,9 секунды). Третьим стал Эдуард Латыпов (2 промаха, +28,4).

Также участие в гонке принимали российские спортсмены Алексей Слепов (2 промаха, +38,8), Антон Бабиков (1 промах, +1.01,3), Сергей Корастылев (2 промаха, +1.25,4).

11 января сообщалось, что биатлонист Александр Логинов одержал победу на этапе Кубка мира в спринте. Отмечается, что спортсмен без промахов преодолел 10-километровую дистанцию за 25 минут 50,9 секунды.