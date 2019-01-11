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Биатлонист Логинов ответил раскритиковавшему его Фуркаду

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Фото: Global Look Press/Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst
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Победивший в спринте на этапе Кубка мира-2018/19 российский биатлонист Александр Логинов ответил на критику французского спортсмена Мартена Фуркада. 

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«Я бы хотел лично поговорить с Мартеном. Мы можем обсудить наши вопросы», — сказал Логинов журналистам NRK.

Ранее Фуркад заявил, что расстроен из-за победы Логинова. Он отметил, что не может принять тот факт, что российского спортсмена допустили до соревнований.

«Он никогда не извинялся за употребление допинга — и не получит моего уважения. Мы должны быть справедливыми», — сказал французский спортсмен.

При этом он отметил, что во время Кубка мира-2018/19 Логинов выглядел сильнее, чем раньше.

«Но его победа — позор», — заключил Фуркад, которого цитирует «Спорт-Экспресс».

11 января российский спортсмен одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Фуркад остался за пределами пьедестала, расположившись на седьмом месте. 

Логинов был дисквалифицирован на два года из-за обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина в ноябре 2013 года. Кроме того, 13 декабря 2018 года стало известно, что правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения мирового первенства в Хохфильцене в 2017 году. В списке подозреваемых оказался Логинов, а также другие известные российские биатлонисты — Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Ирина Старых. 

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